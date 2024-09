Dos personas perdieron la vida y otras cinco resultaron heridas en un asalto que ocurrió en Saporichya.

medianoche: Rusia ataca la región de Saporishia, causando muertes y heridosEl gobernador Ivan Fedorov indica que Rusia ha assaulted la región de Saporishia durante la noche, lo que ha resultado en la pérdida de al menos dos civiles y cinco heridos. En particular, Rusia supuestamente lanzó un ataque significativo en la comunidad de Komyshuvacha en la región, causando daños a varias estructuras y una instalación de infraestructura. Los equipos de emergencia siguen en el sitio mientras se evalúa la magnitud total de los daños, según informó "Kyiv Independent".

11:38 PM: Embajadora de EE. UU. reconoce plan de paz de ZelenskyLa Embajadora de EE. UU. en la ONU, Linda Thomas-Greenfield, menciona la toma de conocimiento del lado estadounidense del último "propuesta de paz" del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Sugiere que esta aproximación podría dar resultados positivos y discute oportunidades para que EE. UU. contribuya a su implementación. La Embajadora expresa optimismo acerca del potencial de progreso en las negociaciones de paz, sin entrar en más detalles. Es probable que Thomas-Greenfield se refiera a la "estrategia de victoria" anunciada por Zelensky el mes pasado.

10:29 PM: Alarma por objeto volador no identificado en Letonia resueltoFalso alarma en Letonia: una supuesta infracción del espacio aéreo del estado balto de la OTAN por un objeto volador no identificado ha sido resuelta. El objeto, que procedía de Belarus vecino y cruzó la frontera en la región oriental de Kraslava, fue identificado finalmente como un grupo de aves. La noticia es informada por la agencia de noticias letona Leta, basada en información proporcionada por la fuerza aérea. Anteriormente, el Ministerio de Defensa en Riga había alertado sobre un objeto volador no identificado, lo que resultó en el despacho de aviones de interceptación de la OTAN con base en Lielvarde. Sin embargo, no pudieron localizar ningún objeto sospechoso.

9:59 PM: Moldavia y Alemania firman acuerdo de ciberseguridadMoldavia y Alemania buscan fortalecer sus defensas contra la "guerra híbrida de Putin" con un acuerdo de ciberseguridad. El presidente ruso Vladimir Putin busca continuar utilizando sus tácticas de guerra híbrida contra Europa y Moldavia como medio de destabilización, señala la canciller alemana Annalena Baerbock. "Pero eso es precisely why we are intensifying our efforts." A través de la provisión de equipo informático, intercambio de información y capacitación, buscan disuadir ciberataques en Moldavia y desmentir la desinformación.

9:12 PM: Hombre condenado por criticar acciones militares rusasUn hombre en Moscú ha sido condenado a cinco años en un campo de trabajo correccional por criticar públicamente la intervención militar de Rusia en Ucrania. Según informó la agencia de noticias estatal rusa Tass, el acusado, de 38 años, había admitido anteriormente "manchar al ejército" en abril. Inicialmente se le impuso una condena de cinco años de trabajo correccional, pero remain at large. La fiscalía apeló con éxito para una condena más severa. Según TASS, el hombre, identificado como Yuri Kochuyev, de 38 años, fue tomado en custodia y escoltado fuera de la sala del tribunal.

8:23 PM: Militares ucranianos informan la destrucción de depósitos de municiones rusasEl ejército ucraniano declara que ha destruido varios depósitos de municiones rusas en territorios ocupados de Ucrania. Según el comando naval de Kyiv, los exploradores descubrieron las instalaciones de almacenamiento cerca de Mariupol y las atacaron y demolieron posteriormente con cohetes. Se informaron toneladas de municiones destruidas. Las afirmaciones no pueden ser corroboradas de manera independiente.

7:36 PM: Italia se prepara para enviar un sistema de defensa aérea avanzado a UcraniaItalia enviará un segundo sistema de misiles antiaéreos SAMP/T a Ucrania este mes, anuncia el ministro de Defensa italiano Guido Crosetto en Roma. El sistema es capaz de rastrear numerosos objetivos simultáneamente e interceptar hasta diez. Es el único sistema producido en Europa capaz de interceptar misiles balísticos.

7:02 PM: Informe sugiere despliegue a gran escala de tropas rusas en Kursk para contraofensivaRusia estaría desplegando aproximadamente 38,000 tropas para una contraofensiva en la región fronteriza de Kursk, según un informe del Financial Times, citando a un oficial de inteligencia ucraniano de alto nivel. Algunas tropas han sido redirigidas de operaciones en el sur de Ucrania. La contraofensiva "aún no es extensiva", según la fuente, quien señala que Rusia necesitaría movilizar más de sus unidades curtidas en batalla para lograr éxitos más significativos. Previamente, Zelensky había mencionado la necesidad de 100,000 tropas rusas para contrarrestar efectivamente la contraofensiva ucraniana en Kursk.

6:22 PM: Revelado método ucraniano para capturar desertoresDespués de dos años y medio de conflicto, el ejército ucraniano necesita urgentemente nuevos reclutas. Sin embargo, muchos hombres intentan eludir el servicio militar y huir a países vecinos como Moldavia. Estos individuos están siendo interceptados en la frontera del río Dniester.

5:44 PM: Resuelto el enigma de los aviones rusos cubiertos de neumáticosDesde finales del verano de 2023, se han observado aviones militares rusos con neumáticos cubriendo algunas partes. La causa subyacente de esta práctica había remained un misterio. Ahora, un alto funcionario militar de los Estados Unidos podría haber aclarado el enigma. Según Shuyler Moore, Director Técnico del Comando Central de EE. UU., la medida tiene como objetivo confundir el objetivo de los misiles modernos. "Si se fijan neumáticos en las alas, muchos modelos de visión por computadora tienen dificultades para reconocerlo como un avión", dijo Moore durante una discusión en el think tank estadounidense Center for Strategic and International Studies (CSIS). Previamente, algunos especulaban que los neumáticos podrían servir como protección adicional contra drones kamikaze.

16:56 Fuerzas rusas arrasan mina de carbón ucranianaLas fuerzas militares rusas avanzan implacablemente en la ciudad ucraniana de Vuhledar, detonando una de las minas de carbón más grandes del país. El video muestra la explosión y la demolición subsiguiente de la estructura sobre el pozo principal de la mina. Se estima que hay alrededor de 150 millones de toneladas de carbón en las vetas de la mina.

16:19 Pistorius ve el gasto en defensa como un desafío continuoDespués de la asignación de un fondo especial de 100 mil millones de euros, el Ministro Federal de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, ve más demandas para financiar las fuerzas armadas alemanas. "Esperamos que el fondo especial se agote completamente antes del final del año", dice Pistorius después de visitar a las tropas en Saarlouis. "Luego, evaluaremos de dónde vendrán los recursos adicionales". Pistorius destaca que se han presupuestado alrededor de 80 mil millones de euros en la planificación financiera del gobierno federal para el año 2028. "Supongo que esto servirá como base, ya que se necesitará más financiación para adquisiciones e infraestructura". Concluye: "Sin embargo, esto sigue siendo un desafío significativo y central".

15:51 Ucrania lanza ataques contra edificios residenciales en BelgorodLas fuerzas ucranianas continúan sus ataques implacables en territorios rusos, específicamente en Belgorod cerca de la frontera compartida. Varios vehículos y un edificio residencial han sido completamente devastados, mientras que otros han sufrido daños. Al menos ocho civiles resultaron heridos.

15:14 Buques chinos se unen a los ejercicios navales rusos en VladivostokDespués del anuncio de una operación militar conjunta, dos buques de la Guardia Costera china han llegado a Vladivostok, Rusia, según informan fuentes rusas. Estos dos buques permanecerán en Vladivostok hasta el viernes, según explica el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso. El objetivo de esta operación es "fortalecer la cooperación estratégica entre las fuerzas militares china y rusa". Beijing agrega que las fuerzas navales y aéreas de ambos países participarán en el ejercicio "North-Joint 2024" en los mares de Japón y Ojotsk frente a la costa rusa. China también participará en el ejercicio estratégico "Ocean-2024" de Rusia, según indica.

14:39 Baerbock aboga por la ayuda a Ucrania como un salvavidas para MoldaviaLa Ministra Federal de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, afirma que la asistencia a Ucrania actúa como una medida de salvamento para la vecina Moldavia. "Lo que hagamos para ayudar a Ucrania contribuye a su estabilización en relación con Moldavia", comparte Baerbock en una reunión de la Plataforma de Asociación de Moldavia en la capital de Chisinau. "Está claro que la principal preocupación de la gente aquí es que si Ucrania cae, Moldavia podría ser la siguiente".

13:56 Ucrania reporta la muerte de 97 rescatadores desde la invasiónLa guerra de Rusia contra Ucrania ha resultado en la pérdida de 97 rescatadores ucranianos del Servicio de Emergencia del Estado desde la invasión a gran escala. El servicio confirmó esto al sitio de noticias Ukrinform en una entrevista. En total, 395 rescatadores han resultado heridos durante sus despliegues. Hoy, Ucrania celebra el "Día de los Salvadores".

13:44 Periódico de EE. UU.: Rusia y Ucrania pierden más de un millón de soldadosSegún la investigación del periódico estadounidense "Wall Street Journal", cientos de miles de soldados han resultado heridos y muertos en ambos bandos durante el ataque ruso a Ucrania. Las fuerzas ucranianas han sufrido alrededor de 80,000 bajas y 400,000 heridos, según una estimación confidencial. Por otro lado, Rusia se estima que ha perdido 600,000 soldados -200,000 muertos y 400,000 heridos- según las estimaciones de las agencias de inteligencia occidentales, según informes del periódico. Ninguna de las partes revela oficialmente sus cifras de bajas.

13:21 Munz: Rusia reporta altas tasas de reclutamiento militarRusia está trabajando para aumentar su fuerza militar a 1,5 millones de soldados mediante decreto. El Kremlin busca enviar un mensaje claro más allá de la guerra en Ucrania, según el análisis del corresponsal de ntv Rainer Munz. Munz habla sobre las fuentes de soldados de Rusia.

12:55 Kremlin justifica la expansión militar debido a las amenazas en aumentoEl Kremlin justifica sus planes de expandir su ejército al segundo más grande del mundo citando amenazas en aumento en sus fronteras. "Esto es un resultado del aumento de las amenazas en la periferia de la frontera", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en una conferencia de prensa con reporteros. "Esto se debe al entorno extremadamente hostil en nuestra frontera occidental y a la inestabilidad en nuestra frontera oriental. Esto requiere medidas apropiadas". El presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó el lunes aumentar el número regular de soldados activos en el ejército ruso en 180,000, lo que lo convertiría en el segundo ejército más grande del mundo después de China.

12:30 RTL/ntv Trendbarometer: mayoría se opone a misiles de largo alcance para KievEl gobierno ucraniano busca atacar la logística militar rusa - aeropuertos militares, centros de comando, infraestructura. La nueva encuesta RTL/ntv Trendbarometer revela que el 64% de los encuestados se opone a la entrega de armas occidentales que permiten a Ucrania atacar objetivos en lo profundo de Rusia. En cambio, el 28% las apoya. Entre los simpatizantes de los Verdes y el FDP, una mayoría favorece estas armas (53% y 58% respectivamente). El apoyo a las armas de largo alcance es bajo entre los simpatizantes de la SPD y la Unión (34% y 31% respectivamente). Entre los simpatizantes del BSW, no hay apoyo, mientras que el 4% de los simpatizantes de la AfD las favorece. El 61% de los simpatizantes de la SPD y la CDU/CSU condenan estas entregas de armas. El 91% de los simpatizantes de la AfD y el 97% del BSW rechazan las transferencias de armas de largo alcance. El rechazo es significativamente más alto en el Este (83%) en comparación con el Oeste (61%).

Traducción:

Atacante sospechoso Routt presuntamente expresó su deseo de eliminar a Putin y Kim en 2022Ryan Wesley Routt, presunto perpetrador del intento de asesinato de Donald Trump, supuestamente expresó su deseo de eliminar a Vladimir Putin y Kim Jong-Un en 2022, según informó el "Wall Street Journal", citando a la enfermera Chelsea Walsh. Walsh trabajó en Ucrania durante ese año y tuvo varios encuentros con Routt. Lo describió como el estadounidense más peligroso que había conocido durante su tiempo en Kyiv. Se dice que intentó unirse a brigadas voluntarias y luchar junto a las fuerzas ucranianas.

Documental controvertido "Rусские в войне" se proyectará en el Festival de Cine de TorontoA pesar de las amenazas anteriores, el documental controvertido "Rусские в войне" se proyectará en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Los organizadores habían mencionado "amenazas significativas" debido a la película, lo que resultó en su eliminación del festival. La cineasta ruso-canadiense Anastasia Trofimova pasó varios meses con tropas rusas en la línea del frente en Ucrania para la película. El embajador ucraniano en Canadá criticó la decisión, afirmado que el festival estaba sirviendo como plataforma para la propaganda rusa.

Embajador ruso expresa escepticismo sobre negociaciones de pazEl embajador ruso en Berlín, Sergei Nechaev, expresó cautelaRegarding potential peace negotiations with Ukraine. Nechaev mencionó que se necesitaba un sólido plan de paz y solo después de evaluar cómo se alineaba con las vistas de Rusia se podría considerar. El comentario de Nechaev llega después de que el canciller alemán Olaf Scholz abogara por esfuerzos más rápidos para alcanzar un acuerdo de paz.

PNUD ayuda a Ucrania a prepararse para el inviernoLa compañía de energía ucraniana Naftogaz cooperará más estrechamente con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para garantizar la seguridad energética, ya que los expertos temen que Ucrania enfrente un invierno riguroso con numerosos ataques aéreos rusos a la infraestructura esencial. Se esperan cortes de energía, calefacción y agua. El PNUD busca reducir las interrupciones en el suministro a la población, como proporcionar generadores de gas.

280,000 personas sin electricidad después del ataque a SumyDespués del ataque con drones rusos en la región de Sumy, 280,000 personas aún están sin electricidad. La fuerza aérea ucraniana afirma haber derribado 16 drones, pero los que lograron penetrar causaron daños a la infraestructura crítica.

Ucrania: Fuerzas rusas ejecutan a prisionero de guerraEl comisionado de derechos humanos del parlamento ucraniano informes que las fuerzas rusas ejecutaron a un prisionero de guerra ucraniano desarmado whose hands were bound with tape. La crueldad y sed de sangre rusas están más allá de la comprensión, según el experto ucraniano. Se publicó una foto del soldado asesinado en las redes sociales.

Comandante checheno comenta sobre la ofensiva de KurskEl comandante checheno Apti Alaudinov difundió optimismo en su canal de Telegram cuando Kyiv lanzó una invasión en la región fronteriza de Kursk a principios de agosto. "Quedémonos tranquilos, disfrutemos del maíz y observemos cómo nuestros chicos derrotan al enemigo", escribió en el primer día de la ofensiva. Desde entonces, Alaudinov se ha convertido en un comentarista consistente de la ofensiva de Kursk, con los medios rusos transmitiendo sus declaraciones.

Alemania proporciona 100 millones de euros en ayuda de invierno a UcraniaAlemania proporcionará a Ucrania otros 100 millones de euros en ayuda de invierno, según la ministra de Asuntos Exteriores Annalena Baerbock, durante su visita a la República de Moldavia en Chisinau. "Queda claro que el otoño se acerca y el invierno está a la vuelta de la esquina", dijo Baerbock antes de una reunión de la Plataforma de Asociación de Moldavia en la capital de la antigua república soviética. Se cree que Rusia está planeando otra "guerra de invierno", con el objetivo de hacer la vida lo más difícil posible para la gente en Ucrania.

Ucrania informa sobre ataques aéreos rusos en SumyUcrania ha informado sobre otro gran ataque con drones por parte de Rusia. La defensa aérea afirma haber derribado 34 de 51 drones rusos la noche anterior, con actividad en cinco regiones. Según las autoridades locales, la infraestructura energética de Sumy también fue objetivo. Se interceptaron 16 drones rusos allí, comprometiendo sistemas de suministro de agua y hospitales, que están conectados a sistemas de energía de respaldo. Se han llamado a los equipos de emergencia para realizar las reparaciones necesarias.

Ucrania: Rusia pierde 1020 soldados en 24 horasEl Estado Mayor ucraniano informes que Rusia ha perdido 1020 soldados a través de la muerte o la lesión en las últimas 24 horas. Desde el inicio de la invasión a gran escala en febrero de 2022, Ucrania cuenta 635,880 pérdidas en el lado ruso. En las últimas 24 horas, se dañaron o destruyeron seis sistemas de artillería, dos tanques, seis vehículos blindados y 66 drones.

07:10 Informe del Post de Kyiv: Aeropuerto militar ruso atacadoEn las primeras horas, un ataque con drones golpeó el aeropuerto militar ruso ubicado en Engels, región de Saratov. Según el sitio de noticias ucraniano "Kyiv Post", el ataque se marcó por detonaciones audibles en los videos que compartieron. La base aérea alberga bombarderos estratégicos, armados con misiles, a menudo utilizados por Rusia para bombardear ciudades ucranianas.

06:35 Stoltenberg anima el debate sobre la autorización de armas de largo alcance de UcraniaJens Stoltenberg, el secretario general saliente de la OTAN, aprecia el reciente debate global sobre la autorización de Ucrania para striking Russian territories with Western long-range weapons. Al hablar con LBC, enfatizó la soberanía de cada aliado en la toma de tales decisiones, pero destacó la necesidad de una coordinación estrecha como antes. Ucrania ha estado pidiendo a sus aliados esta autorización durante semanas, targeting Russian command centers, airfields and infrastructure. En cuanto al miedo a la escalada de la guerra, Stoltenberg señaló, "La guerra no es sin riesgo. Sin embargo, la victoria de Putin en Ucrania sería el mayor riesgo para nosotros".

06:13 Meta prohíbe la propaganda rusa a través de RT WorldwideMeta, la empresa matriz de Facebook, Instagram, WhatsApp y Threads, ha puesto fin a la difusión de propaganda del estado ruso a través de canales como RT a nivel mundial. Meta ha declarado que RT (anteriormente Russia Today) y entidades relacionadas estarán prohibidas en sus plataformas debido a la desinformación propagada sobre la invasión de Ucrania por parte de Rusia. RT ha sido bloqueada en la UE desde la primavera de 2022. Para obtener más detalles, visite [enlace].

05:33 Lukashenko libera a 37 presos en BielorrusiaEl líder autocrático de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha concedido clemencia a 37 presos. La administración de la prisión en Minsk confirma que estos presos fueron sentenciados por "extremismo", un término comúnmente utilizado para etiquetar a los críticos del gobierno en Bielorrusia. Entre los liberados hay seis mujeres y varios individuos con problemas de salud. Se mantiene en reserva más información sobre la identidad de los 37 presos perdonados. En los últimos dos meses, Bielorrusia ha concedido repetidamente indultos a manifestantes detenidos durante las protestas contra el gobierno. En agosto, Lukashenko conmutó las sentencias de 30 presos políticos, seguido de otros 30 indultos a principios de septiembre. En cada caso, los presos habían expresado arrepentimiento y se habían disculpado.

03:11 Estudio de la ONU muestra el aumento de violaciones de los derechos humanos en RusiaSegún un informe de la ONU, las violaciones de los derechos humanos en Rusia han aumentado significativamente. La búlgara designada como relatora especial de la ONU sobre la situación en Rusia por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2023, Mariana Katzarova, ha declarado que ahora existe un sistema respaldado por el estado de infringir los derechos humanos con el objetivo de reprimir la sociedad civil y la disidencia política. Los críticos que se oponen a la participación de Rusia en la guerra de Ucrania y los disidentes han sido objeto de persecuciones más severas. Katzarova estima que hay al menos 1372 presos políticos, encarcelados por cargos fabricados y condenados a largas sentences. La tortura es común en la detención, los presos políticos están encerrados en celdas de aislamiento y algunos son ingresados a la fuerza en instituciones psiquiátricas. Estos son solo los casos conocidos; la cifra real puede ser más alta, sugiere un miembro del personal.

23:24 Suecia sugerida para liderar la presencia planeada de la OTAN en FinlandiaLa OTAN está planeando establecer una presencia militar en el norte de Finlandia, con Suecia propuesta como la posible fuerza líder. El concepto implica una presencia multinacional de la OTAN, conocida como Fuerzas Terrestres Avanzadas (FLF), similar a las de los países vecinos de la OTAN que limitan con Rusia. El ministro de Defensa de Suecia, Pål Jonson, y su homólogo finlandés, Antti Häkkänen, anunciaron esto en una conferencia de prensa en Estocolmo. Jonson expresó su gratitud por haber sido Approach

