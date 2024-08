- Dos personas muertas en el Viejo Rin

En un incidente violento, una mujer y un hombre han perdido la vida en Altenrhein, en el lado suizo del lago de Constanza. Los cuerpos fueron encontrados el miércoles en una vivienda unifamiliar, según informó la policía. No proporcionaron más detalles sobre las circunstancias de las muertes.

Sin embargo, aclararon que las primeras investigaciones indican que no hay amenaza para la población y, por lo tanto, no se busca a ningún sospechoso fugitivo. El hombre tenía 48 años y la mujer tenía 41.

El incidente violento en Altenrhein se ha clasificado como un caso de delito violento. La policía aún no ha Released the cause of the violent crime that led to the unfortunate deaths of the 48-year-old man and the 41-year-old woman.

