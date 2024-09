- Dos personas en riesgo de ser golpeadas por un vehículo que se aproxima

Dos jóvenes individúos habían volcado su automóvil en una carretera federal en el distrito de Bayreuth, lo que resultó en lesiones graves para ellos. El ocupante de 18 años fue lanzado fuera del vehículo, según informes policiales. El piloto de 19 años quedó atrapado dentro. Ambos sufrieron lesiones graves. Un vehículo de emergencia los trasladó a un centro médico.

La causa de este accidente que occurred early on a Sunday morning remains unclear, according to reports. A prosecutor arrived at the scene in Eckersdorf and requested the assistance of an expert. Investigations have commenced. It is anticipated that the B22 will remain closed until noon.

Despite the upside-down position of their car, rescuers managed to extract the 19-year-old from the vehicle using specialized tools. The damaged car was eventually towed away from the federal route.

