- Dos oficiales de protección se encuentran con un asalto en una instalación de vivienda para refugiados.

Tres individuos están siendo investigados por presuntamente atacar y lesionar a dos miembros del personal de un servicio de seguridad en un complejo de alojamiento para solicitantes de asilo en Ansbach. El incidente tuvo lugar un miércoles, según las autoridades, cuando el personal sirvió una notificación de deportación a un residente de 23 años. El informe sugiere que el de 23 años, junto con un residente de 29 años y una persona desconocida, se vengaron de los miembros del personal agrediéndolos físicamente. Afortunadamente, ambas víctimas pudieron huir del lugar.

Después del ataque, se informes que el trío procedió a vandalizar la oficina del servicio de seguridad dentro del alojamiento. Los dos individuos lesionados recibieron tratamiento en una clínica cercana en régimen ambulatorio. Inicialmente, la gravedad de sus lesiones y los daños causados en la oficina eran inciertos, según la policía. Según un portavoz de la policía, los presuntos responsables habrían destrozado un portátil, roto ventanas de vidrio y dañado una puerta.

Se están carrying out investigations against the trio for charges of inflicting serious bodily harm and property damage.

La policía ahora está investigando el vandalismo en la oficina del servicio de seguridad y el presunto ataque a los miembros del personal. Después del incidente, se desplegaron más oficiales de policía en el complejo de alojamiento para solicitantes de asilo para garantizar la seguridad de los residentes y el personal.

Lea también: