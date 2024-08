- Dos mujeres, un bebé: "Toni, hombre, partera" se acabó

La mayoría de los personajes de televisión en profesiones sociales o médicas son mujeres, por lo que un hombre como comadrona destaca. La décima película de la serie de ARD "Toni, hombre, comadrona" se titula "La felicidad de los demás" y se emitirá el viernes (16.8.) a las 8:15 PM en el primer canal. También es la última de las películas que comenzaron hace más de cinco años.

Esta vez, la ex esposa de Toni, Hanna (Kathrin von Steinburg), y su nuevo esposo Alex (Martin Bretschneider) aparecen en la clínica prenatal. Sin embargo, no es Hanna quien está muy embarazada, sino su empleada de hogar georgiana Natascha. Toni se queda completamente sorprendido cuando Hanna confiesa haber contratado a la joven mujer como "madre sustituta" para cumplir su deseo de tener un hijo.

Miradas tiernas

Natascha quisiera quedarse en la hermosa casa de Munich de la pareja y cree haberse enamorado de Alex. Cuando él no responde, ella huye - llevándose al bebé recién nacido. Mientras tanto, Toni quiere hablar urgentemente con su colega Luise (Wolke Hegenbarth) - ella está tratando de salvar su relación con Sami (Marcel Mohab) mediante métodos deshonestos.

La directora Sibylle Tafel (58, "Dos granjeros y sin tierra") ha dirigido y escrito todas las películas de esta serie. En su película, que comienza un poco lenta pero se vuelve cada vez más entretenida, ofrece no solo el habitual juego entre los personajes principales, sino también miradas tiernas a otras posibilidades de una pareja, un "ménage à trois". Se hace claro que la felicidad de los demás parece estar mejor que la propia para Toni y Luise, que han sentido una atracción mutua durante mucho tiempo - de alguna manera.

Un final repentino

Leo Reisinger (46, "Tonio & Julia") y Wolke Hegenbarth (44, "Alles Klara") actúan como de costumbre en un tono relajado y fresco, como si hubieran sido una pareja durante toda la eternidad, ahora en la mitad de los cuarenta. Sin embargo, no lo son y no lo serán. Entonces, este episodio termina bastante repentinamente y, además, como si pudiera continuar pronto.**

**Pero no lo hará, no habrá un episodio de despedida con tramas resueltas. De manera similar abrupta, la ARD y su filial de películas Degeto acabaron recientemente la serie "Daheim in den Bergen", que terminó en medio de una llamada telefónica. Las calificaciones estaban disminuyendo en ambas series, el último episodio de "Toni" (el 9.8.) tuvo 2.6 millones de espectadores, al principio el 8.2.2019 fueron 4.5 millones. La vida puede ser bastante dura - ahora también en la

