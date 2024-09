Dos mujeres importantes estaban ausentes de la ceremonia de boda de Boris Becker.

La boda de verano de Boris Becker está causando revuelo - se casará con Lilian de Carvalho Monteiro en Italia. Antes de las festividades de varios días, había rumores sobre quiénes asistirían y quiénes no. Al final, parece que Barbara Becker y una persona influyente no estarán presentes.

En este momento, Boris está a punto de casarse con Lilian en la antigua Abbazia della Cervara en el Monte di Portofino, después de su despedida de soltero. El antiguo monasterio alojará a la pareja y a los familiares cercanos durante una noche.

La ausencia de la madre de Boris, Elvira, está causando revuelo entre los invitados, según RTL. Su explicación es que, según "Bild", dijo en agosto: "No estoy lo suficientemente en forma para hacer el viaje. Mis piernas no me llevarán tan lejos. Si mi hija me acompaña, podría considerarlo". Y, según "Bild", Elvira ahora ha informado a sus amigos que se quedará en Leimen en lugar de asistir.

Barbara Becker se vio con su madre Ursula Feltus en la despedida de soltero en Berlín el día anterior, sin dar ninguna razón.

Los hijos de Boris, Noah y Elias, han llegado a Italia para celebrar con su padre y su nueva esposa, según confirmó RTL. Mientras tanto, la media hermana de Anna Ermakova, como se predijo, no asistirá. El hijo más joven de Becker, Amadeus, tampoco parece estar asistiendo a las celebraciones, al menos no públicamente aún.

A pesar del revuelo entorno a la boda de Boris Becker, se han discutido algunas ausencias de VIP. En una declaración honesta, Barbara Becker, hermana de Boris, reveló: "No voy a mentir, no podré asistir a la boda". También hay especulaciones sobre la media hermana de Boris, Tatjana Maria Becker, quien aún no ha confirmado públicamente su asistencia o ausencia en el evento.

