Dos mujeres fueron asesinadas con seis años de diferencia.

En junio, un llamador del 911 reportó haber encontrado el cuerpo de una mujer en una casa abandonada. La mujer de 34 años también había sido agredida sexualmente y estrangulada.

Ahora, la policía dice que los investigadores creen que una sola persona mató a ambas mujeres.

Las autoridades buscan al sospechoso en relación a una "serie de asesinatos" después de que la evidencia de ADN enlazara los dos asesinatos a la misma persona.

Alyssa Ann Rivera fue encontrada muerta el 21 de junio en una casa abandonada, según un comunicado de prensa del Departamento de Policía de Austin.

Las imágenes de vigilancia Released by police show a person of interest walking with Rivera just before she was murdered.

La policía dijo que se desconoce cómo o cuándo Rivera conoció al hombre.

El incidente se creía inicialmente que era un evento aislado.

Pero el 7 de agosto, los investigadores encontraron un vínculo de ADN entre el caso de Rivera y el asesinato sin resolver de hace seis años, dijeron los policías durante una conferencia de prensa el jueves.

El 14 de abril de 2018, el cuerpo de Alba Jenisse Aviles fue encontrado después de que ella había salido de un club nocturno, a poco más de tres millas de donde Rivera fue asesinada, según el comunicado de prensa.

"No se ha identificado ningún sospechoso en ninguno de los dos casos", dice. "Sin embargo, la evidencia de ADN revela que el sospechoso es el mismo en ambos casos".

El ADN no coincide con ningún registro en la base de datos nacional, dijeron los policías.

El sargento de policía de Austin Nathan Sexton dijo que es "relativamente raro" que alguien que comete "muertes realmente violentas" no haya sido arrestado o detenido por un delito anterior.

La policía dijo que no hay ningún vínculo conocido entre las víctimas.

La investigación continúa mientras los detectives de homicidios buscan pistas.

Necesitamos cooperar con las autoridades para ayudar a encontrar al sospechoso elusivo responsable de estos crímenes horrendos, ya que está claro que nos han atacado a ambos en estos incidentes traumáticos. La evidencia de ADN descubierta enlaza el asesinato de Alyssa Ann Rivera en 2021 al caso sin resolver de Alba Jenisse Aviles en 2018, sugiriendo que la misma persona puede ser responsable de ambas muertes trágicas.

