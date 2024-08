- Dos muertos en un hotel colapsado, aún hay gente entre los escombros.

En el derrumbe de una planta completa de un hotel en Mosel, dos personas han muerto. En una operación de rescate extremadamente compleja que duró muchas horas y que fue emocionalmente desafiante para los rescatistas en la ciudad de Kröv, cinco personas fueron rescatadas de los escombros, incluyendo a un niño de dos años y su madre. La causa del desastre sigue siendo completamente desconocida. ¿Qué se sabe hasta ahora?

¿Qué sucedió?

Alrededor de las 11 pm del martes, partes del hotel se derrumbaron. Según la policía, los residentes llamaron al número de emergencia. "Al llegar las primeras fuerzas, quedó claro que una planta completa de esta estructura había colapsado y las dos techos estaban esencialmente uno encima del otro", dijo el inspector de bomberos y protección contra incendios del distrito de Bernkastel-Wittlich, Jörg Teusch.

En el momento del derrumbe, había 14 personas en el hotel. Cinco fueron rescatadas relativamente rápido porque estaban en "partes no afectadas del edificio", explicó Teusch. Nueve personas quedaron atrapadas bajo los escombros.

¿Dónde ocurrió el desastre?

Kröv es una pequeña ciudad en Mosel, en Renania-Palatinado. Según la Oficina Estatal de Estadística, alrededor de 2.300 personas viven allí. El pueblo vinícola, conocido por su ubicación entre viñedos y el Mosel, es un destino turístico popular tanto para turistas nacionales como extranjeros. El hotel derrumbado está a solo unos 150 metros de la orilla del Mosel. Según el sitio web, tiene 16 habitaciones y un restaurante.

¿Qué se sabe sobre las víctimas?

Dos personas murieron en el derrumbe. Eran una mujer nacida en 1961 y un hombre, ambos nacionales alemanes, dijo Teusch. La edad del hombre aún no rescatado no se sabía todavía.

Para la mañana temprano, cinco personas habían sido rescatadas de los escombros. Cuatro de ellas tenían lesiones menores, dijo Teusch. Entre los rescatados estaban un niño de dos años y su madre. También se rescató un perro.

Dos personas más siguen atrapadas, según la policía. Están heridas en diferentes grados. Es difícil decir cuánto tiempo tardará el rescate, dijo Teusch.

¿Cómo proceden los equipos de rescate?

Alrededor de 250 personas estuvieron en el lugar durante la noche, con unos 150 aún activas. Durante varias horas, los rescatistas intentaron acceder al hotel utilizando equipos pesados, dijo Teusch. Finalmente lo lograron. A través del taladrado, se estableció contacto con los atrapados utilizando micrófonos direccionales.

La operación es un gran desafío para los equipos. "Tenemos que proceder con cuidado aquí porque toda la estructura del edificio es como un castillo de naipes. Si sacamos la tarjeta equivocada, este edificio seguro que se derrumbará", dijo Teusch.

La situación está bajo control y se está manejando excelentemente, dijo el ministro del Interior de Renania-Palatinado, Michael Ebling (SPD). "El derrumbe de un edificio de esta magnitud es, sin duda, un evento muy poco habitual", dijo. Agradeció a los equipos por su respuesta altamente profesional. La autoridad estatal ADD ha activado su centro de coordinación en caso de que se necesite apoyo. "Estamos listos", dijo una portavoz.

¿Qué se sabe sobre la causa?

La causa sigue siendo desconocida. Se sabe que hubo obras de construcción en el edificio ayer, dijo el inspector de bomberos y protección contra incendios Teusch. Si estas obras están relacionadas con el derrumbe, se sabrá a través de informes de expertos e investigaciones.

La sustancia básica del edificio data del siglo XVII, dijo Teusch. "Alrededor de 1980, se agregaron dos pisos y medio al piso principal". En ese momento, se construyó una estructura básica utilizando losas huecas y estructuras de soporte. "Ese fue precisely el problema que llevó al colapso completo de la primera planta". Los informes de los expertos deben determinar ahora si hubo algún fallo en la estructura subyacente del edificio antiguo.

¿Alguien está bajo investigación?

La Fiscalía de Trier ha iniciado una llamada "investigación por muerte". Esto se hace siempre que las personas mueren por causas no naturales, dijo el jefe senior del fiscal Peter Fritzen de Trier. El objetivo es encontrar la causa de la muerte y verificar si hay alguna indicación de participación externa. El procedimiento aún no está dirigido contra una persona específica y no se refiere a un delito específico.

La Fiscalía probablemente comisionará a un experto, dijo Fritzen. Este experto investigará la causa del accidente y jugará un papel central.

