- Dos miembros de la vigilancia se ocultaron en Hamburgo.

La policía de Hamburgo está buscando a dos fugitivos que anteriormente estaban bajo custodia segura. Uno de ellos ha estado residiendo en un centro residencial desde finales del año pasado y no ha regresado a su centro de atención desde el 20 de agosto, según el anuncio hecho por el departamento de justicia. El otro individuo no se presentó a trabajar el 12 de agosto.

Debido a preocupaciones de privacidad, no se pudo divulgar información adicional sobre estas dos personas. Sin embargo, un portavoz de la autoridad aseguró que ninguno de ellos tiene antecedentes de ser un delincuente sexual. Los fiscales del estado de Aquisgrán y Dortmund están manejando el caso, ya que las órdenes de custodia segura fueron emitidas por sus respectivos tribunales regionales.

A diferencia de la incarceración, la custodia segura no es una forma de castigo. Su propósito principal es proteger al público de exdelincuentes que, a pesar de haber cumplido su condena, aún se consideran una amenaza. En consecuencia, las condiciones en la custodia segura deberían ser significativamente mejores que las de una prisión regular, ofreciendo una mayor variedad de opciones terapéuticas. Además, debería evaluarse regularmente si la custodia segura sigue siendo necesaria. Initially, the local news outlet, the "Hamburg Journal" of NDR, reported on the manhunt.

Los fiscales del estado de Aquisgrán y Dortmund podrían solicitar la ayuda del Tribunal de Justicia para emitir una orden de arresto internacional si se descubre que los fugitivos han huido del país. A pesar de estar bajo custodia segura, los dos individuos tenían sus derechos a un proceso justo y al respeto de su privacidad protegidos por el Tribunal de Justicia.

