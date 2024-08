- Dos jóvenes entusiastas tienen una afición por las máquinas de escribir.

Tac-tac-tac, Ding, Crank: Cada pulsación de los dedos de Jakob Kramp en su antigua máquina de escribir Olivetti Ico resuena en el aire mientras compone historias. A los 23 años, este residente de Saarland disfruta de la experiencia táctil de crear contenido en esta máquina de 90 años: "La plasmo en papel y ¡voilà! También parece impresionante", declara el estudiante de física en Wiltingen. Rodeado de otras máquinas de escribir clásicas -Adler, Mercedes, Erika, Remington, Olympia, Valentine, Underwood y Continental-, señala que conviven en armonía increíble en esta habitación llena de antigüedades.

No hay duda de la cantidad de estas joyas históricas; el primo de Kramp, Paul Hallmann, estima que tienen más de 100. Ambos hombres reconocen su fascinación compartida por estas máquinas antiguas, habiendo descubierto su amor por ellas como adolescentes. "Es como viajar en el tiempo con estas máquinas de escribir", dice el primo de 24 años, que también estudia en la Universidad de Giessen. Como expertos en restauración, las cubren con lacado de piano negro, donde cada clac, ding y zumbido sirve como tributo auditivo al pasado.

La pareja a veces recurre a estas maravillas mecánicas con la esperanza de slowing down y conectar directamente con sus pensamientos sin intermediarios digitales. Kramp, que se especializa en física, incluso anota su lista de compras a mano en la máquina vintage.

Comienzos tempranos

Kramp fue presentado a las máquinas de escribir como adolescente con su abuela y tía abuela, experiencias que encendieron su pasión. En la escuela, él y su primo a menudo escribían informes y actas de reuniones en sus máquinas de escribir en el consejo estudiantil. La conveniencia también fue una ventaja, ya que las máquinas de escribir, a pesar de ser analógicas, siempre parecían estar disponibles. Esta temprana experimentación en reparación y restauración allanó el camino para sus futuras empresas.

Hoy, manejan su Antiquen-Schreibmaschinenwerkstatt, oculta en una antigua buhardilla. Kramp comenta que hay una escasez de lugares en Alemania donde se pueden reparar máquinas de escribir, lo que hace que su taller y servicio sean una rareza en la comunidad. Algunos clientes confían en su habilidad para el mantenimiento, como el vinater local que aún escribe recibos con su máquina de escribir antigua.

Los afortunados que disfrutan de la novedad de una máquina de escribir restaurada pueden comprarla en línea. La tienda atiende a clientes en toda Alemania y en el extranjero, vendiendo máquinas restauradas a coleccionistas y escritores apasionados.

La restauración de máquinas ha proporcionado conocimientos prácticos sobre estas maravillas mecánicas. Al principio de su viaje de arreglo, su ambición a menudo resultaba en máquinas dañadas, pero ahora su destreza les permite reparar y restaurar con éxito. A veces, las piezas son difíciles de encontrar, lo que lleva a la resolución de problemas creativos para superar estos obstáculos.

A pesar de la alegría que sienten los hombres al dar nueva vida a las máquinas vintage, el negocio no genera ingresos sustanciales. Sin embargo, su pasión por lo antiguo los motiva a continuar con sus creaciones. Kramp también señala que su aprecio por el pasado no los aleja del mundo digital. "Somos entusiastas de la máquina de escribir, no puristas", aclara.

Asociaciones positivas

El público en general parece asociar las máquinas de escribir con nostalgia y aprecio. Cada semana, Didczuneit, director de colecciones en el Museo de Comunicaciones de Berlín, recibe nuevas máquinas de escribir bien conservadas. Observa que los entusiastas valoran sus preciosas historias familiares que los acompañan al hacer donaciones. Sin embargo, el museo ya alberga una colección extensa que abarca 130 años, con más de 300 ejemplos únicos.

Hoy en día, usar una máquina de escribir representa una experiencia única adecuada para ocasiones especiales. Las máquinas de escribir que una vez fueron la principal fuente de comunicación en las oficinas ahora se consideran decorativas y fomentan la conversación. Didczuneit atribuye esta nueva perspectiva al cambio hacia la digitalización, cuando los dispositivos electrónicos han Replace

