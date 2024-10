Dos indicadores de medición manuales distintos señalan el intervalo durante la actuación de Slapstick.

La primera mitad del partido de la 2. Bundesliga entre el 1. FC Magdeburg y el Greuther Fürth estuvo llena de sacudidas de cabeza y perplejidad: dos penalties fueron los protagonistas, cada uno un gran error de un jugador que debería haber sido evitado, pero que se otorgaron justamente.

En el minuto 13, el árbitro Bastian Dankert señaló el punto de penal por primera vez, dejando a ambos equipos y a los espectadores rascándose la cabeza. El portero de Fürth, Nahuel Nicolas Noll, había atrapado el balón antes de la línea de gol, lo había sostenido durante varios segundos y había calmado el juego. Luego, rodó el balón a Gideon Jung, quien estaba parado a su izquierda en el área penal. Sin embargo, Jung pareció tener un momento de confusión, pensando que debería tomar un tiro de meta. En lugar de eso, tomó el balón en su mano, lo que resultó en una mano en el área penal.

Mo El Hankouri de Magdeburg tomó el tiro penal resultante, pareciendo avergonzado por el regalo. Disparó el balón a media derecha hacia Noll, quien lo bloqueó hacia un lado. Sin embargo, Xavier Amaechi reaccionó rápidamente, jugó el balón de vuelta desde la derecha al gol, donde El Hankouri finalmente marcó. El partido ahora estaba 1-0 a favor de Magdeburg, quien temporalmente tomó la delantera en la liga con Fortuna Düsseldorf retrasada en su partido contra el Hamburger SV.

"¿Te has tomado una pinta de tinta?"

Magdeburg continuó presionando hacia adelante y solo tres minutos después, Martijn Kaars marcó el gol del 2-0, pero Fürth luchó con dignidad. En el minuto 42, Dankert otorgó un penal a Fürth, a pesar de que no se había cometido ninguna falta. Daniel Heber, equivocadamente creyendo que había un tiro libre para el oponente, tomó el balón en su mano para pasarlo a sus compañeros. Su acción se consideró una mano en el área penal, lo que resultó en otro penal.

Julian Green marcó el segundo penal con facilidad, pasando a Dominik Reimann y al gol de Magdeburg. En el minuto 75, Noel Futkeu igualó el marcador en 2-2, devolviendo la delantera de la liga a Düsseldorf.

Torsten Mattuschka comentó durante el descanso en Sky: "¡Eso es totalmente loco! ¡Nunca he visto dos escenas así en un solo partido!". La misma opinión fue expresada por Ede Geyer, un famoso ex entrenador que cumplirá 80 años el lunes. "¿Te has tomado una pinta de tinta?", habría dicho Geyer, refiriéndose a la secuencia de eventos inusual. Dos penales por manos causados por malentendidos en una mitad fueron ciertamente un espectáculo para ver.

En la segunda mitad del partido, las discusiones sobre la posible promoción o relegación de ambos equipos en la 'Segunda liga de fútbol' tomaron el centro de atención debido a la naturaleza impredecible del partido. A pesar de la ventaja de 2-0 de Magdeburg, Fürth logró igualar el marcador en 2-2 gracias a una mano en el área penal, una secuencia de eventos similar a la primera mitad.

