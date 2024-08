- Dos heridos en un accidente en el túnel de la autopista Alte Burg

En una colisión por detrás en el túnel de Old Castle, se informaron inicialmente dos personas heridas. Un furgón y un coche colisionaron en el túnel en la A71 entre las salidas Gräfenroda y Oberhof, informó la policía de la autopista. No se disponía de más detalles sobre la causa del accidente ni sobre los heridos.

El carril sur hacia Schweinfurt tuvo que cerrarse completamente por la tarde. El túnel de Old Castle es el más corto de la cadena de túneles que cruza la cordillera del Bosque de Turingia, midiendo menos de 900 metros.

Después de la colisión, el tráfico se desvió por rutas alternativas debido al cierre del carril sur en su totalidad en el túnel de Old Castle. La corta longitud del túnel de Old Castle, de aproximadamente 900 metros, no impidió el impacto significativo del accidente.

Lea también: