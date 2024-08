- Dos delincuentes procedentes de Berlín se embarcan en un viaje en avión hacia Afganistán.

En el primer viaje de deportación a Afganistán desde la toma de poder por parte del Talibán, dos delincuentes condenados de Berlín también se encontraban a bordo. Estos dos hombres fueron sentenciados por delitos graves, uno por causar lesiones graves en múltiples ocasiones y el otro por agresión sexual, según afirmó la senadora Iris Spranger (SPD) el viernes.

Spranger enfatizó: "La administración de Berlín continuará haciendo cumplir los requisitos de deportación para este grupo específico dentro de los límites de la legalidad y la viabilidad operativa. Esto incluye envíos a Afganistán y Siria".

Además, se deben fortalecer los controles fronterizos en casos específicos y aplicar el Reglamento de Dublín III, lo queWould require the redispatch of numerous asylum seekers from Germany to the EU's peripheral border country. Spranger also stressed that los gobiernos federal y estatal deben utilizar todas las opciones disponibles para poner fin a la residencia de delincuentes extranjeros graves y potencialmente peligrosos.

El senador de Justicia de Berlín, Felor Badenberg (CDU), también apoyó esta acción. "La actual deportación de criminales de Berlín, en colaboración con la fiscalía, sirve como un testimonio importante para fortalecer la confianza en el cumplimiento estricto de la ley". También expresó: "La bienestar y la protección de la población deben ser prioritarios. Las deportaciones ejecutables deben llevarse a cabo. La rule of law debe utilizar sus herramientas y recursos. De lo contrario, será desafiada por los extremistas".

Por la mañana, un avión despegó del Aeropuerto de Leipzig/Halle con destino a Afganistán. Fuentes oficiales confirmaron a dpa que se trataba del primer vuelo de deportación a Afganistán desde la toma del poder por parte del Talibán. A bordo del Boeing 787 había 28 delincuentes afganos que habían sido trasladados a Leipzig desde varios estados federales, junto con la policía federal como escolta. El evento fue organizado principalmente por el Ministerio Federal del Interior.

La Comisión expresó su preocupación por la falta de información proporcionada por el aeropuerto sobre el tráfico del vuelo de deportación. A pesar de esto, la Comisión continuó presionando para la deportación de delincuentes condenados, citando la importancia de mantener el estado de derecho y proteger a la población.

