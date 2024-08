- Dos décadas y media de tormento en el sótano, marcando el día en que Josef Fritzl encarceló a su hija.

El 28 de agosto de 1984, en un radiante día de otoño, Elizabeth Fritzl sigue a su padre Josef al sótano, ignorante del hecho de que pasará las siguientes 24 años allí encerrada. Josef Fritzl alega ese martes que necesita ayuda para transportar una puerta. Ella desconoce que esa puerta es parte de un búnker que su padre ha construido en los últimos seis años -solo para confinar a su hija de 18 años.

A partir de ese momento, la joven está condenada a vivir en una prisión subterránea de 55 metros cuadrados: tres habitaciones, un refrigerador, un radio, un televisor, un grabador de video, una cocina y una lavadora. Su padre había preparado meticulosamente este minúsculo calabozo, que included una puerta de 300 kilogramos oculta detrás de una estantería, que solo podía abrirse mediante un keypad que él controlaba. Ocho puertas adicionales, a menudo de 500 kilogramos, ahora obstruían su camino hacia la libertad.

Fritzl obtuvo la autorización para la vivienda en Ybbsstraße 40 en Amstetten, Baja Austria, de la autoridad de construcción tan temprano como el 31 de octubre de 1978 - nueve apartamentos compactos y un sótano típico con tres habitaciones. Construir una extensión del sótano no era inusual en la época de la Guerra Fría; numerosos individuos incluso construyeron bunkers completos por miedo a un ataque nuclear. Durante meses, vertió concreto en moldes, perforó, excavó y aseguró en la apariencia inocente de la adición.

Josef Fritzl engañó a las autoridades durante la construcción del búnker

El 26 de julio de 1983, la ciudad otorgó la autorización para el uso de las habitaciones del sótano. Para engañar a las autoridades, selló todas las entradas del laberinto subterráneo. Instaló las puertas metálicas que conducían al encarcelamiento subterráneo más tarde. Sin embargo, el sufrimiento de Elizabeth comenzó años antes de que su padre la encerrara allí.

Josef Fritzl nació en Amstetten, Austria, el 9 de abril de 1935. Su madre Maria se separó temprano, y el padre desapareció de la pequeña familia. Maria Fritzl crió a Josef con mano de hierro, y tenían pocos recursos, así como una guerra. Sus compañeros de juego lo llamaban "Sepperl" o "Pepperl", y era un estudiante capaz, con comentarios laudatorios de sus instructores.

Después de la guerra, Josef aprendió a ser electricista y luego fue registrado en los registros policiales como "empleado técnico". Trabajó para la gran empresa de acero Voestalpine en Linz, luego para un proveedor de materiales de construcción y como representante de una fábrica de máquinas. A la edad de 22 años, se casó con Rosemarie, una ayudante de cocina de 17 años - una mujer simple que rara vez cuestionaba. A diferencia de su esposo, era amorosa, maternal, compasiva y, sobre todo, sumisa hasta el punto del auto-negamiento.

Elizabeth Fritzl pierde su libertad a la edad de 18 años

Elizabeth es la cuarta hija de Josef y Rosemarie. La pareja tuvo cinco hijos y cuatro hijas en total. Elizabeth nació el 6 de abril de 1966. Recibió los castigos más duros de su padre opresivo. Cuando tenía once años, la abusó sexualmente por primera vez. A los 15 años, comenzó un aprendizaje como especialista en restaurantes en la "Rosenberger" área de servicio de la autopista A1 cerca de Strengberg. Sin embargo, ya no podía soportarlo en casa: el 28 de enero de 1983, no regresó a casa del trabajo, sino que huyó con un amigo. Después de tres semanas, la policía la encontró en Viena y la devolvió a sus padres. Completó su aprendizaje y encontró empleo en Linz. Sin embargo, nunca aprovecharía esa oportunidad. Porque su padre tenía otros planes. Una vez que ella se fue, ya no tendría control sobre su hija.

Para evitar eso, el electricista capacitado Josef empujó a Elizabeth al búnker que construyó ese día, la anestesió con éter hasta que perdió el conocimiento y la esposó. Después de la desaparición de Elizabeth, Joseph y su esposa Rosemarie informaron a la policía. Josef les dijo a los oficiales que sospechaba que se había unido a una secta. Más tarde proporcionó una carta para respaldar esta afirmación - enviada el 21 de septiembre de 1984 en Braunau am Inn, el lugar de nacimiento de Adolf Hitler. En ella, Elisabeth decía que estaba cansada de vivir con la familia y les advertía que no la buscaran - de lo contrario, se iría del país. Por supuesto, la joven mujer no había escrito la carta voluntariamente, sino que había sido obligada a hacerlo por su padre. La policía consideró eso suficiente para cerrar el caso, lo que le dio a Fritzl la libertad para llevar a cabo sus siniestros planes.

Casi a diario, le llevaba a su hija comida y otros artículos a su prisión subterránea - y regularmente abusaba de ella durante esas oportunidades - sin hacer contacto visual. A veces, incluso la visitaba varias veces al día. Después de eso, ella quedó embarazada por primera vez. Para prepararse para el parto, Josef Fritzl le proporcionó a su hija desinfectante, un par de tijeras sucias y un libro sobre parto de la década de 1960. En 1988, nació su primera hija bajo tierra. Elizabeth Fritzl ya llevaba cuatro años bajo tierra. Above ground, su padre lideraba su vida paralela.

A veces, su lado autoritario emerge de su exterior pulido, generalmente cuando las cosas no salen como él quiere. Puede reprender a su esposa en público o incluso disciplinar físicamente a uno de sus dos hijos por pescar en exceso en Mondsee durante unos minutos adicionales. En 1974, hubo sospechas de que había incendiado intencionalmente su propia posada para cobrar el dinero del seguro. En 1982, fue arrestado brevemente cuando la "Seestern" volvió a incendiarse y se descubrió un cilindro de gas en la escena. Los investigadores estaban seguros de que era un incendio intencional, pero el caso se archivó por falta de pruebas.

Durante los interrogatorios, se le consideraba un "tío duro" que imponía su voluntad con brutalidad por parte de los oficiales de policía en ese momento. Un antiguo superior lo describió más tarde como "casi un genio", mientras que un colega lo recordaba siempre bien vestido, como un diplomático. Antes de abusar de Elisabeth, había assaultado sexualmente a una mujer en 1967. Entró en su casa mientras ella estaba sola, la retuvo con un cuchillo y la violó. Por este delito, cumplió 12 meses de una condena de 18 meses de prisión.

En 1990, Elisabeth dio a luz a un hijo, seguido de una hija en 1992 y otra hija en 1994. Con el espacio cada vez más limitado, permitió que las habitaciones abarrotadas se ampliaran, pero obligó a la familia a cavar con las manos desnudas. Los techos bajos se convirtieron en un desafío para el hijo, que fue obligado a caminar descalzo debido a su tamaño. En 1996, nacieron gemelos, pero uno de los hijos murió tres días después por una enfermedad respiratoria. Josef deshizo del cuerpo en el horno de calefacción.

Amenazó con matar a todos si intentaban escapar. Permitió que las dos hijas y el gemelo sobreviviente visitaran el nivel superior y los dejó en la puerta de la calle Ybbsstraße con edades entre nueve y 15 meses. Se enviaron tres cartas falsas de la hija, rogando comprensión y cuidado. La segunda hija, que requería cirugía unos días después de ser descubierta en Linz, fue adoptada. Los otros dos niños fueron tomados por Josef y su esposa, Rosemarie, como "parientes necesitados de cuidado" para recibir ayuda adicional del gobierno. Alrededor de 12,000 euros al año, además de la asignación familiar, se proporcionó por la oficina de bienestar juvenil en Amstetten. Los Fritzl recibieron un informe excelente de la oficina. Mientras tanto, en 2002, nació un hijo llamado Felix y permaneció en el sótano con su madre y hermanos.

Elisabeth cuidaba amorosamente de sus hijos en las habitaciones ocultas. Pidió una lámpara UV y suplementos de vitamina D para prevenir el ablandamiento óseo debido a la falta de luz solar, y libros para que sus hijos aprendieran a leer y escribir. También insistió en ver televisión y escuchar la radio para saber sobre el mundo exterior. La ayuda médica se negó hasta el 19 de abril de 2008, cuando la hija mayor se desmayó inconsciente. A los 73 años, Josef la llevó al hospital por insistencia de Elisabeth.

La joven de 19 años estaba demacrada, con piel pálida, casi transparente y venas visibles. Sus dientes podridos hacían su apariencia aún más inquietante. Convulsionaba, mordiéndose la lengua con tanta fuerza que sangraba de la boca. Las convulsiones causaron privación de oxígeno y sus órganos estaban en riesgo de fallar. Estaba en estado crítico. El médico comenzó los procedimientos necesarios: ventilación, coma inducido, diálisis y otras medidas de спасения de vida. Josef se presentó como su abuelo, diciendo que había sido encontrada tumbada en las escaleras con una carta de su supuesta hija desaparecida, que nunca había estado en un hospital y era muy tímida.

El médico contactó a la policía con el consentimiento de Josef para hablar con la madre sobre su historial médico. Cuando Elisabeth vio un llamamiento en la emisión local "Baja Austria Hoy" con el título "Hombre moribundo busca madre", pidió a su padre que le permitiera ponerse en contacto. Dos semanas después, el 26 de abril, apareció una mujer delgada con el pelo blanco en la recepción del clinic

Actualmente reside en la sección de psiquiatría forense de la prisión de Stein, bajo un seudónimo. Después de que se hiciera público sus crímenes, su esposa Rosemarie presentó rápidamente una demanda de divorcio y cortó todo contacto. Su abogada, Astrid Wagner, revisó y publicó las memorias de Fritzl en un libro. En una entrevista con Der Stern el año pasado, Wagner reveló que mantiene un aspecto bien cuidado en su celda, con el cabello arreglado. Se ha informado que su deseo sexual ha disminuido debido a la edad, según la última evaluación, y se le considera incurable. Debido a su creencia de que la televisión le habla, el juez rechazó una solicitud de liberación sin siquiera ordenar una nueva revisión psiquiátrica. En junio de 2022, el Tribunal Regional Superior de Viena dictaminó inicialmente que el octogenario Fritzl no sería trasladado a una prisión regular austriaca. Sin embargo, en mayo de este año se tomó la decisión de que pasara al sistema penitenciario regular. Se argumentó que ya no es necesario el centro forense-terapéutico debido a su deterioro de la salud y la demencia.

La liberación permanente del sistema penitenciario regular - y por lo tanto, la libertad - es actualmente inalcanzable debido a razones de precaución especiales. Aunque Fritzl no representa una amenaza, sigue siendo incierto si no volverá a cometer delitos.

El calabozo del sótano de Fritzl se reforzó con 300 toneladas de concreto especial en 2013, y los apartamentos superiores se alquilaron más tarde.

Elisabeth ahora reside con sus hijos bajo un nombre diferente en un pueblo austriaco. La casa de dos plantas,whose location is confidential, is under constant surveillance via video and guarded by security personnel.

