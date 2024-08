- Dos casos de varicela de mono se han notificado en Brandeburgo

Desde el inicio de este año, se han informado dos casos de enfermedad de Mpox al Ministerio de Trabajo, Protección del Consumidor y Salud de Brandeburgo. Esta información fue proporcionada por el Departamento de Salud de Potsdam. Desde mayo de 2022, Alemania y otros países no africanos han registrado casos de Mpox, según el Ministerio Federal de Salud. Estos casos involucran virus de Mpox de la clasificación IIb, según la misma fuente.

Se han informado aproximadamente 3.800 casos de Mpox al Instituto Robert Koch (RKI), con alrededor de 3.700 occurring between the summer and autumn of 2022. The number of cases initially increased significantly from May 2022, but a significant decrease was observed from August 2022. Only a few isolated cases have been reported since mid-October 2022.

En Brandeburgo, hay 417 dosis de vacuna contra Mpox en almacenamiento, según el ministerio local. Estas vacunas se están manteniendo en reserva para abordar cualquier brote potencial local. "No se está considerando actualmente ninguna compra central adicional de vacunas contra Mpox", agregaron.

No hay riesgo elevado en este momento

El Instituto Robert Koch no considera actualmente que haya un riesgo elevado de virus de la clado I en Alemania. El Mpox de la clado IIb se transmite principalmente a través del contacto corporal cercano, especialmente durante actividades íntimas. La mayoría de las transmisiones han ocurrido en este contexto, especialmente entre hombres que tienen relaciones sexuales con múltiples parejas, según el RKI.

El Mpox principalmente causa lesiones cutáneas, pero también causa fiebre y dolor muscular. No se han registrado fallecimientos relacionados con la enfermedad en Alemania hasta ahora. Certain population groups in Germany are recommended to get vaccinated against Monkeypox, such as men who have sex with men and frequently change partners.

