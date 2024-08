- Dortmund transfiere temporalmente a Moukoko a Niza en préstamo.

El traspaso de Youssoufa Moukoko de Borussia Dortmund a Niza se ha concretado. El equipo de la Bundesliga de Dortmund confirmó que el delantero de 19 años ha firmado un contrato con el equipo francés de la Ligue 1 después de superar con éxito un examen médico. El acuerdo es un préstamo de un año con opción de compra, según los informes de Niza.

"En este momento, creemos que un nuevo entorno podría beneficiarlo", declaró el director deportivo del BVB, Sebastian Kehl. "Deseamos a Youssoufa buena suerte en la próxima temporada y mantendremos el contacto con él". Según "Ruhr Nachrichten", Niza podría pagar aproximadamente 17 millones de euros por una adquisición permanente del delantero.

Esto pone fin a las especulaciones prolongadas sobre el activo muy valorado, que estaba vinculado a Dortmund hasta 2026 y había marcado numerosos goles para varios equipos juveniles de Dortmund. Moukoko había expresado repetidamente su frustración por la falta de tiempo de juego a través de su agente. Las discusiones con Olympique Marseille y Betis Sevilla no llevaron a ningún acuerdo. Fue excluido del equipo para los primeros dos partidos oficiales bajo el entrenador Nuri Sahin.

La vuelta al entrenamiento del delantero actualmente lesionado Serhou Guirassy, que regresó a la práctica del equipo por primera vez esta semana, disminuyó aún más las posibilidades de Moukoko de asegurar un puesto regular en el ataque poderoso de Dortmund. Es el segundo prodigio ofensivo que se marcha a un club extranjero este verano, después de Paris Brunner (AS Monaco), quien también fue criado por Dortmund.

El antiguo entrenador del BVB y Niza, Favre, elogia el traspaso de Moukoko

El antiguo entrenador del BVB y Niza, Lucien Favre, que entrenó a Niza en dos ocasiones, alaba la firma de Moukoko. "No tuve mucho tiempo para trabajar con él y no siempre jugó en el once inicial, pero tiene mucho que ofrecer: velocidad, precisión. Todavía hay margen de mejora, pero no es una mala contratación para Niza. Podría explotar".

"El traspaso a Niza parece una gran oportunidad para el crecimiento de Youssoufa, dada su frustración por el tiempo de juego limitado en Dortmund". "Los elogios de Favre sobre el potencial de Moukoko en Niza añaden emoción a la mudanza del joven delantero".

