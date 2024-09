Dortmund renunciando al legado dejado por Klopp

After a dull 0-0 draw against Werder Bremen, Borussia Dortmund bounced back with a thrilling 4-2 victory against Heidenheim. For the first time, BVB hinted at what might be achievable under new coach Nuri Şahin and the revamped squad. However, they're not the greatest BVB of all time just yet. Despite skeptical queries.

Everyone knows these individuals. They seemingly emerge from nowhere. They've been gone for years, living their lives peacefully, and everything is okay. Then suddenly, life throws a curveball, triggering a flurry of recollections. That's exactly what happened to Borussia Dortmund supporters last night. The 4-2 (3-1) triumph against Heidenheim at the Signal Iduna Park ignited a feeling that only farewell games could evoke. For you, dear readers of ntv.de, we will now address the most important questions regarding BVB.

¿Estamos viendo al mejor BVB de todos los tiempos? Cualquiera que comience con esta pregunta claramente carece de comprensión. Cualquiera que inicie una conversación con esta pregunta solo busca provocar. Esta pregunta no puede ser respondida. No después de tres partidos en una temporada recién comenzada. Y no después de una victoria 4-2 contra Heidenheim. Pero así son estas personas.

¡Hola! Fue la primera victoria de la Bundesliga contra Heidenheim para BVB. Fue el tercer encuentro con Heidenheim. Tarde o temprano tenía que suceder. Sin embargo, la feroz manera en que BVB atacó al contendiente de la Liga Europa Conference en los primeros 20 minutos fue digna de mención.

Karim Adeyemi destacó particularmente. Siete goles en tres partidos. Cinco para la U21 y dos para BVB. ¿Qué pasó con él? Adeyemi cae en la categoría de aquellos jugadores que pueden fácilmente llevar a los observadores al desespero. No son las salidas exitosas las que provocan este desespero, sino la inconsistente que a menudo ronda la arrogancia, haciéndola aún más notable. Julian Brandt también luchó con estas crisis. Le llevó varios años consolidar su papel actual. Brandt ya no lleva a la gente al desespero estos días. Simplemente juega su juego, tal vez evolucionando en el nuevo rostro público de Borussia Dortmund, el jugador internacionalmente sinónimo del club. Eso aún es un largo camino para Adeyemi, pero al menos está yendo en la dirección correcta.

"My goal was to help the team, of course, win, but also gain a bit of self-confidence for myself, score goals or assists. I accomplished that, and I'm delighted about it," Adeyemi said following his five goals for the U21: "That should be my standard." A seemingly arrogant statement, but the 22-year-old backed it up with two goals and an assist. Adeyemi, depleted by coach Nuri Şahin on the left wing, exhibited both his speed and intelligence, netting twice with his weaker right foot. "The coach trusted me today, and I showed him that I'm here," Adeyemi said, uttering the usual remarks of footballers. The position doesn't matter to him, "as long as it's offensive," and then all will be well.

In the system presented on Friday, with Guirassy as the central decoy striker who can create space and around whom other attackers can play, Adeyemi unquestionably felt comfortable.

¿Ahora hay un número 9 jugando alrededor de él? Por supuesto que no. Pero el exjugador de Stuttgart ya pudo dar algunas pistas de sus habilidades en su primera aparición. "He trajo mucho al equipo: su presencia, el número de balones que aseguró, cuántas veces fue derribado, cómo jugó," elogió el director deportivo Sebastian Kehl. Guirassy mismo permaneció humilde: "Debo centrarme en mis fundamentos primero. Tres meses sin jugar es una larga ausencia," dijo el de 28 años, whose transfer to BVB was momentarily jeopardized due to a knee injury. "No puedo estar al cien por ciento todavía. Necesito más partidos para llegar a eso," dijo, y involuntariamente todos también pensaron en "más goles." Su gol de debut después de un acrobático tijera fue anulado por el portero de Heidenheim Kevin Müller. De lo contrario, sin embargo, fue un debut impresionante para su carrera en Dortmund a pesar de algunos errores graves.

Maxi Beier, la última incorporación, parecía completamente desconectado. No puede contribuir al juego de BVB. ¿Es el próximo flop de Hoffenheim en la BVB? El de 21 años Beier jugó su último partido en la segunda división con Hannover 96 hace más de un año. Después de su temporadaRemarkable con Hoffenheim, varios clubes lucharon por el joven jugador internacional. Sin embargo, necesitará tiempo para adaptarse al gran salto de un equipo de segunda división a un poder mundial. Las esperanzas son altas de que él y Guirassy finalmente formarán una pareja formidable.

De vuelta a Adeyemi. Sin duda ha destacado en eso. Jugó significativamente mejor que Maxi Beier. ¿Ahora se unirá al equipo nacional alemán? "Inshallah," dijo Adeyemi después del partido, estableciendo el camino. Si no funciona para el equipo A, el striker confiado estaría contento con más apariciones en la U21. Su confianza en sí mismo se lo agradecerá. Pero hasta entonces, todavía hay algunos partidos con este nuevo BVB en la programación.

¿Podría el exentrenador Jürgen Klopp influir potencialmente en el nuevo BVB? Estuvo presente en el estadio la semana pasada en su rol de entrenador. El partido de despedida de los jugadores icónicos Lukasz Piszczek y Jakub Blaszczykowski llevó a Klopp de vuelta a Borsigplatz. El encuentro de la élite de la década de 2010 fue un partido icónico, siguiendo las tradicionales inglesas del deporte. Los clubes importantes a menudo celebran a sus estrellas del pasado y llenan el estadio para tales eventos. En esencia, el pasado necesita el futuro, pero necesita un significativo enfrentamiento con la historia para verdaderamente encarnarlo. Esto faltó en Dortmund por un buen tiempo.

La esperanza persistente del regreso de Klopp y la nostalgia de su exitosa gestión nublaron el juicio de los borusianos por un tiempo. Eso ya no es el caso bajo el entrenador Edin Terzić, ni lo es bajo Sahin ahora. El partido inicial de Dortmund sugirió que la estrategia de fútbol de Sahin se alinea y prospera bajo Klopp. Tácticas de presión, altos ganadores de balón, transiciones rápidas - todo fue impresionante. "La nueva generación está presente", notó Klopp en Dortmund. "Si puedo ofrecer orientación y ayuda a los jóvenes, estaría encantado. Pero no querría sus zapatos ahora". Ya no lleva esa carga. Eso fue una clara realización del partido de despedida.

El partido también marcó la partida de Mats Hummels. Ahora bajo contrato en Roma, Hummels es como Hannes Wader en el fútbol alemán - siempre viajó de un lugar a otro este verano, apenas presente pero tuvo que partir apurado. Bolonia, Brighton, Mallorca, Madrid, San Sebastián - el mundo estaba abierto para el defensa de primera clase. Todos ansiaban asegurar al candidato al Balón de Oro 2024, pero finalmente Hummels eligió Roma. Sigue siendo un aficionado del Borussia, evidente en su última publicación de Instagram.

Con un marcador de 3:2 a favor del Borussia, el equipo de Hummels estuvo cerca de derrotar a Heidenheim y se regocijó. Ahora se enfoca en la liga italiana, donde tendrá su primer partido en Génova el domingo. Su partida fue un cambio bienvenido para el Borussia, a pesar de que Waldemar Anton perdió su oportunidad con el primer gol de Heidenheim y Niklas Süle causó el penal del segundo gol visitante con su desafortunada limpieza.

Emre Can sigue siendo parte del equipo, pero pasó la mayor parte del partido en el banquillo. Luego entró y marcó un penal. "Todo futbolista desea jugar en cada partido", dijo Can a los reporteros después del partido. "Acepto mi rol como suplente. El equipo está por encima de todo. Doy lo mejor en el entrenamiento y trato de contribuir positivamente cuando entro. La temporada es todavía joven y hay partidos cruciales adelante donde estaré en el campo, así que no hay preocupaciones". Luego elogió a Pascal Groß y también praised a Felix Nmecha, insinuando un posible rol en su segunda temporada en Dortmund, algo que no pudo lograr en su primera temporada.

Marcel Sabitzer y Julien Duranville se quedaron en el banquillo, pero Duranville recently representó a Bélgica en el equipo nacional, pero aún no ha visto tiempo de juego en Dortmund. Esto es buena noticia para el Borussia Dortmund. Con el inicio de la Liga de Campeones en Brujas, buscan impresionar y hopefully avanzar más allá de la ronda de 16 sin tener que pasar por la fase de grupos. Para lograr esto, deben estar entre los ocho mejores clubes al final de su fase de liga. Al menos tienen una sólida línea media y de ataque para respaldarlos.

¿Es este ahora el mejor BVB desde la partida de Klopp? Considero esta sesión de preguntas y respuestas concluidas basándonos en esta única pregunta.

