Dormir profundamente a pesar de las acciones controvertidas: un examen de la tranquilidad de Netanyahu.

El aniversario del 7 de octubre siempre será una fuente de inmensa tristeza. Está claro como el día. Sin embargo, Israel está al borde del colapso debido a la renuencia del Primer Ministro Netanyahu a rescatar a los rehenes retenidos por Hamas. El país no se merece esto, especialmente los valientes sobrevivientes de ataques terroristas.

En ese fatídico 7 de octubre, Irit Lahav y su hija buscan refugio en el shelter de su Kibbutz Nir Oz. Creen que el caos fuera es solo un ataque aéreo rutinario, un ataque de cohetes desde Gaza. Sin embargo, se une un acompañamiento inesperado - disparos automáticos, explosiones de granadas, proyectiles de tanque. Se escuchan voces que hablan en árabe.

Durante las siguientes 12 horas, no hay un momento libre de disparos y explosiones. Irit y su hija remain obedientemente en silencio. Nadie debe saber que están escondidas adentro. Irit crea un dispositivo de seguridad improvisado con una vara de bote y partes de una aspiradora, sus manos temblorosas luchan por mantenerse estables.

Irit está convencida de que la puerta no aguantará. Entonces, en silencio, amontona libros de la estantería, crea una barricada frente a la puerta. "Así no moriríamos, solo quedaríamos heridos", aparta pensamientos de desesperación. "Inútil", murmura su hija. "Moriremos". El primer libro que Irit toma es un relato no ficticio de la era nazi. Lo muestra a su hija, susurrando: "Espero que Hitler nos salve esta vez".

Mientras Irit cuenta su historia espeluznante, es difícil no imaginarse a sí misma compartiendo el mismo espacio oscuro y asfixiante. Afuera, los terroristas asaltan de casa en casa. Intentan entrar al shelter cinco veces, golpeando, golpeando la puerta, solo para perder el interés. El último asalto es a las cinco de la tarde.

Irit se sintió "traicionada" durante esas 12 horas en escondite. Abandonada por su país, a punto de sacrificar a sus soldados. Y Irit Lahav aún se siente traicionada. Ella, que demostró extraordinaria valentía y tenacidad frente a la adversidad, llega a su límite al pensar en los 101 rehenes aún en cautiverio de Hamas. "Para ti, son nombres y fotos", les dice a su audiencia. "Para mí, son algunos de mis amigos más cercanos. Padres de mis amigos. Hijos de mis amigos. Reconozco sus voces".

Desde entonces, Irit canaliza su valentía y tenacidad para hacer campaña por un intercambio de rehenes con Hamas, al igual que muchos otros israelíes durante 365 días. Un segmento de los 10 millones de población que nunca ha dejado de protestar en Alemania, exigiendo la libertad de los cautivos.

Todos se sienten traicionados por su gobierno, y su resentimiento no disminuye. Hace trece años, el Primer Ministro Benjamin Netanyahu trabajó incansablemente para obtener un trato para liberar a un solo prisionero israelí de las garras de Hamas. A cambio, se liberaron 1027 prisioneros palestinos. Ahora, con 101 personas en manos de los terroristas, Netanyahu parece estar activamente obstaculizando un trato con Hamas. Está viendo cómo su país se desmorona.

Siempre presenta argumentos razonables - ya sean políticos o militares, todos son desmentidos. Pero importan porque para el gobierno israelí, las vidas de los 101 cautivos, supuestamente torturados, violados en los túneles subterráneos de Gaza, parecen pesar menos que su propia retención del poder.

