- ¿Dónde está la trama, hijo de puta?

Por fin, las putas ventas de sándwiches tienen que ponerse en marcha. La puta cerámica de hippie es demasiado cara. Y constantemente, las putas cucharillas están todas desaparecidas. ¡Joder! Exactamente setenta y dos veces, el personal del restaurante "El Oso" ya ha lanzado un "joder" salado en el segundo episodio.

Con la tercera temporada de "El Oso" en Disney Plus, todo el encanto que hace que la serie exitosa vuelva. El chef Carmy (Jeremy Allen White) abre su restaurante de alta cocina impecable en Chicago. Se ha ido la tienda de sándwiches destartalada que tomó de su hermano en temporadas anteriores. Ahora, las servilletas están alineadas en el borde de la mesa. La novia de Carmy lo dejó al final de la última temporada. Al menos ahora puede enfocarse completamente en su nuevo objetivo: obtener una estrella Michelin.

Es casi lo mismo que siempre en "El Oso": los chistes groseros, los planos limpiamente limpios de ollas burbujeantes y pescado perfectamente fileteado. El diálogo a toda velocidad que se siente tan auténtico, crees que estás justo allí, sudando en el borde de una cocina de acero inoxidable, con una Coca-Cola caliente en un vaso de plástico. Cracklea y silba, burbujea y estalla. En algún lugar, una estufa pita constantemente, alguien jura y ladra un "Sí, chef" a la cara.

El pasado alcanza a "El Oso" en Disney Plus

La temporada tiene mucho en su plato. La ayudante impulsiva de Carmy, Sydney (subutilizada: Ayo Edebiri), comienza a distanciarse de su padre. Descubrimos cómo Tina (Liza Colón-Zayas) ended up in the kitchen from poverty. La hermana molesta de Carmy, Natalie Berzatto (Abby Elliott), está embarazada y se preocupa de que no superará su difícil infancia a tiempo.

Pero, sobre todo, es sobre Carmy y su trauma. Está acosado por flashbacks de su carrera temprana bajo un jefe sadista (apropiadamente escalofriante: Joel McHale). La experiencia laboral tóxica de Carmy sangra en el presente. Impone reglas draconianas y vuelve loco a su equipo con un menú constantemente cambiante: pato con albaricoque o cereza o naranja - o tal vez cereza? Cuando Carmy confronta al jefe tóxico con "Pienso en ti demasiado", quieres gritar: ¡Sí, exactly!

Se pone mucho más oscuro que en temporadas anteriores. Y no se ve tan apetitoso como antes. El plato "Seven Fishes", basado en una tradición familiar de la madre colérica de Carmy, se reduce a solo un pez. Porque Carmy recuerda a su antiguo jefe taladrándole: ¡Reducir! Quiere cocinar comida de nivel de estrella, no un plato de nachos. Las verduras perfectamente cortadas en cubos con caldo sin color y las articulaciones de carne extrañamente arregladas parecen una parodia de la alta gastronomía en algunas escenas.

¿Quién necesita trama?

Lo que queda, desafortunadamente, es: la trama. Aprendemos poco nuevo sobre Carmy y su equipo. Si entendiste el trauma pasado de Carmy a partir del primer flashback significativo, puedes saltarte todo el primer episodio y una gran parte del último. Y de lo contrario, principalmente esperamos... que comiencen las contracciones o que un crítico gastronómico pase por allí.

Aquellos que se han encariñado con el conjunto en las últimas temporadas aún disfrutarán de esta. El director Christopher Storer parece saber que puede confiar en la expectativa alrededor de la serie. Por supuesto, con cuatro Globos de Oro y diez Premios Emmy. En los Estados Unidos, donde la serie ha estado transmitiéndose desde junio, cada aparición de invitado, cada pista y cada receta han sido diseccionados y analizados. Las recetas del menú de "El Oso" pueden ser cocinadas en casa por los fans.

Por su autenticidad meticulosa, "El Oso" ha sido celebrado desde el principio. Desde los platos elevados ("Aiguillette de Hamachi con reducción de naranja sanguina"), hasta el jerga gritada, hasta los vasos de plástico, todo está diseñado para estar lo más cerca posible de las cocinas reales de los restaurantes. En sus momentos intensos, "El Oso" está lleno de sutiles guiños a los chefs. Cuando el equipo de Carmy cuelga una fila de fotos de famosos críticos de comida, se incluyen pesados como Naomi Fry de The New Yorker. Los restaurantes realmente han servido "globos de manzana llenos de helio" y "helado de caviar". Incluso el bolígrafo que Carmy utiliza para garabatear frases y recetas (un Pilot G2 Gel Roller Pen) es un guiño al restaurante "The French Laundry", uno de los más renombrados del mundo. Tres estrellas Michelin - por supuesto.

Ver "El Oso" es intenso - pero vale la pena

Este desmantelamiento de la industria puede ser a veces incómodo. En su aparición como invitada, la brillante Olivia Colman recibe la línea: "Es un milagro que estos lugares existan". Quiere decir no pirámides, sino restaurantes. De un chef se dice que es "una experiencia donde cada experiencia en la vida ocurre al mismo tiempo dentro de las mismas cuatro paredes, y luego puedes ser el conductor de todo". Mientras hay admiración por el oficio, eso es un poco grueso.

Una temporada de "El Oso" se siente como un turno de noche de un sábado en un restaurante: te han gritado y insultado, has perdido algo en el ajetreo, y para cuando termina, no quieres nada más que un plato de espagueti. En una entrevista, el actor principal Jeremy Allen White insinuó que la temporada 4 ya había sido filmada. Eso es bueno de saber, porque el episodio final de la temporada 3 termina en un cliffhanger. Y con la palabra: "¡Puta madre!"

