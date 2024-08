- ¿Dónde está el instructor de buceo?

Lentamente, el misterio que rodea a los gasoductos Nord Stream explosionados se está desentrañando, aunque los investigadores alemanes hayan sufrido un revés. La Oficina del Fiscal General en Polonia ha confirmado las investigaciones de "Zeit", ARD y "Süddeutsche Zeitung" que hay una orden de detención europea en vigor para un hombre ucraniano que vivía recientemente en Polonia. Sin embargo, los investigadores no lo encontraron en su residencia, según un portavoz de la Oficina del Fiscal General de Polonia. "Cruzó la frontera entre Polonia y Ucrania a principios de julio".

Buscado: Wolodymyr Z., Instructor de Buceo

Se cree que el hombre es Wolodymyr Z., un instructor de buceo. Según el portavoz, pudo salir sin obstáculos porque el lado alemán no lo había ingresado en el registro Schengen, donde se listan aquellos con órdenes de detención europeas. "La guardia fronteriza polaca no tenía la información ni la base para detener a Z., ya que no estaba registrado como persona buscada", dijo el portavoz.

Las investigaciones informadas por "Die Zeit" y "Der Spiegel" sugieren que Z. fue captado en cámara en un Citroën blanco en Rügen dos semanas antes de la explosión en el Mar Báltico. El mismo hombre sería reconocido por testigos como parte de un grupo que fue traído de Ucrania a Polonia a Alemania, y se cree que es el equipo de sabotaje sospechoso.

Dos ucranianos más bajo sospecha

También están bajo sospecha otros dos ciudadanos ucranianos, incluyendo a una mujer, según informes de los medios. Se reporta que en el momento del incidente había seis hombres y una mujer a bordo de un yate desde el cual se llevó a cabo el ataque. Podrían haber colocado los dispositivos explosivos en los gasoductos como buzos. La información publicada también se basa en "indicios de un servicio de inteligencia extranjero".

Los gasoductos Nord Stream, que van desde Vyborg y Ust-Luga en Rusia bajo el Mar Báltico y terminan en Lubmin cerca de Greifswald, fueron explosionados el 26 de septiembre de 2022. Tres de los cuatro tubos resultaron dañados y el cuarto fue cerrado. El controvertido gasoducto ha estado inactivo desde entonces. Casi todos los países costeros del Báltico, así como Ucrania, Francia y EE. UU., habían criticado agudamente el gasoducto por fortalecer la dependencia energética de Europa de Rusia.

Z. - un héroe en Polonia?

Por lo tanto, no había mucho interés en Polonia y Ucrania en investigar el ataque a la ruta energética. "En Polonia, la construcción de los gasoductos Nord Stream se vio como un pecado, y un sospechoso de sabotaje como Wolodymyr Z. sería visto como un héroe desde esa perspectiva, como lo han expresado repetidamente los políticos polacos en privado", escribe "Zeit" sobre la lenta investigación.

Según el estado actual, el yate "Andromeda" zarpó del puerto de Rostock para la acción de sabotaje a principios de septiembre de 2022, con Z. probablemente a bordo. Todo el viaje tuvo lugar a través de Rügen, Bornholm, las Islas Daneses de Christiansø, Sandhamn en Suecia y el puerto polaco de Kolobrzeg de vuelta a Rostock. Los dispositivos explosivos se colocaron a 12 millas náuticas al sur de la isla de Bornholm a una profundidad de 80 metros. Se encontraron restos de explosivos a bordo del "Andromeda".

Dinamarca y Suecia han detenido sus investigaciones.

Después del incidente, surgió rápidamente la pregunta: ¿cómo se adjuntaron los cargamentos explosivos para dañar las líneas de los gasoductos? Los expertos consideraron posible que buzos entrenados hubieran colocado dispositivos explosivos en los sitios. Las autoridades de varios países lanzaron investigaciones después del ataque. Sin embargo, Dinamarca y Suecia han discontinuado sus procedimientos desde entonces.

Rusia, también sospechosa de ser la mente maestra detrás del ataque, criticó la discontinuación de las investigaciones en Dinamarca y Suecia. "La decisión es elocuente, y es elocuente cómo se concluyeron las investigaciones", dijo el portavoz del Kremlin Dmitri Peskov en febrero de este año. Rusia no se le otorgó acceso a los resultados de la investigación, y ahora el caso simplemente se está cerrando.

