Dónde comer en Chicago ahora mismo

Con una mezcla de increíbles locales de barrio, experiencias gastronómicas únicas y clásicos de la vieja escuela, Chicago tiene el itinerario gastronómico perfecto para cada viajero.

Pero eso es también parte del problema. Hay tantas cosas increíbles en Chicago en este momento que puede ser un verdadero dolor de cabeza navegar por todo ello y asegurarse de que está recibiendo el verdadero negocio, en lugar de uno de los muchos imitadores o parásitos.

Así que, desde chefs famosos a puestos de carretera, aquí tienes tu guía de lo mejor de Chicago.

Visto en televisión

Chicago está viviendo su momento más mediático. Si lo que buscas es una comida de un chef recién coronado Iron Chef, dirígete a uno de los locales de Stephanie Izard, como Girl and the Goat o Duck Duck Goat (aunque si buscas una reserva de última hora, será mejor que pidas una hamburguesa de cabra de un metro de alto en el local más informal Little Goat Diner).

¿Quieres vivir la magia de México a través de Rick Bayless? Su nuevo restaurante, Leña Brava, sirve platos inspirados en Baja California recién salidos de una gigantesca parrilla de leña en el West Loop.

O, si eres fan de Top Chef, está Parachute, donde la finalista de la novena temporada Beverly Kim ha creado una inspirada mezcla de sabores coreanos que ha cautivado a todos los críticos de la ciudad.

La reciente competidora de Izard por el título de Iron Chef (y también finalista de Top Chef), la chef Sarah Grueneberg, tiene Monteverde, que ofrece platos de pasta casera que son sencillamente los mejores, en cualquier lugar.

Lo mejor de los barrios

Chicago es conocida como una ciudad de barrios y, en consecuencia, cada barrio suele tener un restaurante increíble: Sólo hay que saber dónde buscar.

Si no sales del centro, te estás perdiendo una comida estupenda.

¿Va a la Costa Dorada? El 3 Arts Club Café es un elevado país de las hadas con brillantes lámparas de araña gigantes y fuentes.

¿En Logan Square? Billy Sunday, un oscuro bar que parece el viejo Chicago pero que cuenta con la mejor selección de whisky y amaro de la ciudad, sirve increíbles bocados de bar.

¿Paseando por Lincoln Park? Boka te cubre las espaldas, con un magnífico comedor y un menú que te dejará boquiabierto de la mano de la estrella culinaria Lee Wolen (pide el pollo asado, y no, no bromeamos).

Ravenswood alberga algunas de las mejores pizzas de Chicago -no, no de ese tipo, sino de las italianas finas como el papel- en Spacca Napoli.

Si te encuentras en Wicker Park, lleno de hipsters, Taxim ofrece una cocina moderna de inspiración griega (pato asado con salsa de yogur y acelgas en escabeche, lubina del Egeo asada con hojas de diente de león) que no tiene nada que ver con lo que encontrarás en Greektown.

Brunch hasta caer rendido

Puede ser difícil conseguir una reserva en la cervecería Band of Bohemia, galardonada con una estrella Michelin, pero los residentes del barrio conocen el secreto: ir a tomar el brunch, que sirven los sábados y domingos por la mañana, cuando rara vez hay que esperar. Coge un bagel hecho con té oolong, cubierto con salmón curado con malta, y acompáñalo con un pedido de su bacon especial de corte grueso con arce.

Chicago tiene tantos sitios increíbles para tomar el brunch que rara vez hay que hacer cola o reservar.

Al norte, en Gather, te espera la mejor tortilla sencilla de la ciudad con patatas para el brunch tan buenas que te pedirás una extra para llevar (de verdad).

Big Jones, en Andersonville, es también una clase magistral de cocina sureña, ya que el chef Paul Fehribach ha revisado antiguos libros de cocina para revivir auténticos platos de Nueva Orleans. No hay necesidad de complicarse; sólo hay que pedir las gambas con sémola y los beignets y suspirar de placer.

Perfección gastronómica

El que posiblemente sea el mejor chef de Estados Unidos en estos momentos, Grant Achatz, es de Chicago, y su famoso Alinea ha encabezado las listas de los mejores restaurantes de Estados Unidos durante casi una década.

Es caro, pero si puede permitírselo (y si consigue una reserva) vivirá una experiencia alucinante que incluye globos comestibles, recoger trozos de postre de la mesa y toda una serie de obras maestras de la gastronomía molecular.

Para algo más discreto, está Smyth, donde los chefs John y Karen Shields (ex alumnos del querido y desaparecido Charlie Trotter's) sirven un menú degustación de inspiración asiática con platos como rábano y ostra salados y congelados, cordero con cebollas encurtidas y allium negro y yema de huevo empapada en regaliz salado.

Las entradas para EL Ideas, un espacio interactivo con menú degustación en Back of the Yards, garantizan la aventura. Allí beberá con los chefs en la cocina, probará la versión del chef Phillip Foss de un Wendy's frosty con patatas fritas (parece una tontería, pero cambia la vida) y disfrutará de una de las comidas "elegantes" más divertidas que pueda encontrar.

La hora del cóctel

Además de ser una de las mejores ciudades gastronómicas de Estados Unidos, Chicago se está convirtiendo rápidamente en uno de los mejores lugares para tomar cócteles.

Buena parte de ello se debe a los esfuerzos del galardonado barman Paul McGee, y merece la pena visitar sus dos establecimientos: el templo tiki Lost Lake y el súper exclusivo Milk Room, con capacidad para 8 comensales.

En el Milk Room, podrá degustar botellas que no se han abierto en décadas, como ron cubano anterior al embargo, whisky de destilerías que cerraron hace 30 años y licores elaborados por monjes antes de que Roosevelt fuera presidente.

Si busca otra experiencia única, Apogee, el nuevo bar en la azotea del mezclador Ben Schiller, sirve "cocktail bongs", bebidas inspiradas en las setas de Super Mario Brothers y cócteles que cobran vida con luces y movimiento.

¿Por qué funciona? Toda esta palabrería está respaldada por unos mezcladores muy hábiles.

Para algo un poco más relajado, prueba Punch House, un bar temático de los años 70 que sirve una gran variedad de ponches clásicos a lo largo de los siglos, incluyendo un ponche de leche de 1700 que es tan sabroso que te hará caer al suelo antes de que te des cuenta de que estás borracho.

Delicias clásicas de Chicago

Con tanta fantasía, es fácil pasar por alto los clásicos, y en Chicago eso sería un auténtico crimen.

Siempre es una buena idea visitar el Italian Village, donde tres restaurantes (incluido el Village, un local de época de los años 20) conviven bajo un mismo techo con aroma a ajo.

Merece la pena bajar a Hyde Park para visitar el Valois, de 90 y tantos años, que fue visitado tantas veces por el Presidente Obama durante sus años en Chicago que tiene todo un menú con sus platos favoritos.

Si estás dispuesto a conducir, Calumet Fisheries es uno de los últimos locales de pescado frito y ahumado a la antigua que quedan en Chicago. Todo se elabora in situ en los cobertizos de ahumado de la parte de atrás.

Y prácticamente va contra la ordenanza municipal marcharse sin un perrito caliente al estilo de Chicago (nos gusta Budacki's) y un bistec italiano (vaya a Al's Beef).

Anthony Todd es un escritor sobre comida y bebida afincado en Chicago que está obsesionado con la ginebra, las ostras de la Costa Este y las ensaladas realmente buenas, pero al que le importa un bledo la pizza de plato hondo.

Fuente: edition.cnn.com