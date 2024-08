"Donald Trump se encuentra con desafíos cuando compite contra formidables oponentes femeninas"

Trump no puede resistirse: A pesar de las advertencias de sus camaradas del partido, ataca a Harris de manera sexista. Estas tácticas son similares a sus ataques pasados contra Clinton. La conducta de Trump desagrada a algunos votantes, pero no disuade a todos, según Dennis Steffan, profesor de ciencias de la comunicación en la Universidad Libre de Berlín.

ntv.de: Trump atacó a Kamala Harris de manera sexista. ¿Podría esto costarle la elección?

Dennis Steffan: Los ataques personales contra los rivales políticos son comunes en las campañas electorales americanas. Esta táctica, conocida como "campaña negativa", se utiliza a menudo para crear valor informativo negativo. Tales ataques no desaniman a los seguidores, sino que los mobilizan a través de likes, shares y comentarios. El último posteo de Trump es un mensaje claro a sus seguidores: Ella no puede hacerlo, pero yo sí. Sin embargo, el desempeño electoral de Trump entre las mujeres ha sido peor que el de Clinton y Biden, lo que sugiere que no ganará apoyo de las mujeres con esta estrategia.

Las mujeres blancas moderadas en los suburbios podrían decidir la elección. ¿No está Trump tomando un gran riesgo allí?

Trump cree que ha sido fuerte en la seguridad de las mujeres suburbanas. Sin embargo, las encuestas actuales muestran que este grupo crítico tiende a favor de Harris más que de Trump. Además, los recientes comentarios de su compañero de fórmula J.D. Vance sobre las mujeres suburbanas y los derechos reproductivos possibly no hayan ayudado a la causa de Trump. En este momento, Trump enfrenta un verdadero 'problema de mujer'.

El equipo de campaña de Harris está tratando de ignorar los ataques de Trump y responder con humor. ¿Es esta la estrategia correcta?

Las encuestas preliminares sugieren que esta estrategia puede tener éxito. Harris no está respondiendo de la misma manera que Clinton lo hizo. El equipo de campaña de Harris se niega a involucrarse en el nivel de Trump. Pero las etapas finales de la campaña, que comienzan el Día del Trabajo el 2 de septiembre y culmina en el debate televisivo del 10 de septiembre, podrían obligar a Harris a enfrentarse a Trump.

Las mujeres fuertes e inteligentes que lo desafían parecen particularly irritar a Trump, dice la ex portavoz de la Casa Blanca Stephanie Grisham. ¿Es eso cierto?

Trump tiene dificultades para hacer campaña contra mujeres fuertes e inteligentes porque se ve a sí mismo como el macho alfa. Trump asume que ninguna mujer puede ser más fuerte o superior a él. Si es así, no lo maneja bien. Trump y su equipo habían preparado a Biden como un oponente más débil. Podían atacarlo en múltiples frentes, tanto en contenido como en personalidad. Contra Harris, Trump aún parece estar indeciso sobre su estrategia.

Entonces, ¿Trump está apelando al deseo de un hombre fuerte entre los votantes?

La investigación muestra que un candidato político debe exhibir ciertas cualidades para ser elegido, como liderazgo y competencia. La confianza, la credibilidad, la empatía y la simpatía también son esenciales.

Tales atributos siempre son subjetivos, pero hay gente que no les atribuye ninguna de estas cualidades a Trump. ¿Cuál es el atractivo de Trump?

El atractivo de Trump es complejo y multifacético. Algunos son atraídos por su enfoque audaz e impenitente, mientras que otros aprecian su experiencia empresarial y su capacidad percibida para lograr cosas. Algunos también pueden estar atraídos por su mensaje populista y su disposición a desafiar la élite política. En última instancia, las razones del atractivo de Trump son diversas y variadas.

Trump Expresa lo que algunos de sus seguidores piensan pero no se atreven a decir

Trump expresa sentimientos que algunos de sus seguidores tienen pero son demasiado tímidos para expresarlos ellos mismos. No tiene reparos en cruzar límites. Un ejemplo notable es su conversación en el autobús de la campaña de 2016, donde hizo comentarios groseros sobre las mujeres. Más tarde los descartó como 'habla de vestuario', lo que sus seguidores encontraron aceptable. ¿Trump ganó contra Clinton gracias a o a pesar de su misoginia?

La decisión de un votante es multifacética y difícil de atribuir a un solo factor. A pesar de su misoginia, recibió más votos de mujeres blancas que Clinton en 2016, pero no ganó apoyo de negros y latinos. El error de Clinton fue presentarse como ambos campeona del progreso y la estabilidad, una narrativa que muchos votantes encontraron falta de credibilidad. La asociaron con la élite política. Actualmente, la economía de EE. UU. está creciendo y la Reserva Federal de EE. UU. está considerando bajar las tasas de interés, mejorando el mercado de valores. Esto cambia el contexto de las elecciones.

¿Qué ha cambiado desde la campaña de Clinton?

El enfoque de Trump sigue siendo el mismo. Se mantiene fiel a sí mismo. El público sabe lo que puede esperar de Trump, ya sea que lo quieran o no. Solo sus oponentes han cambiado, lo que ha llevado a las elecciones de 2016 y 2020. En la campaña contra Biden, vimos la polarización del país, como durante la pandemia de coronavirus. Biden llevó a cabo su campaña desde su casa, cumpliendo con los regul

