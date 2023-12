Dominic Thiem, defensor del título, se perderá el US Open y el resto de la temporada 2021 por una lesión en la muñeca

La estrella del tenis, de 27 años, dijo que no se ha recuperado de la lesión que sufrió en el Abierto de Mallorca en junio, que fue el último torneo que jugó antes de retirarse de Wimbledon y los Juegos Olímpicos de Tokio a principios de este verano.

"Estoy realmente decepcionado por no poder defender el título en Nueva York", publicó en su cuenta de Twitter. "Estas últimas seis semanas, he estado siguiendo los consejos médicos, llevando la férula en la muñeca, haciendo ejercicio para mantenerme en forma antes de empezar a entrenar de nuevo en la pista. Mi recuperación iba muy bien, pero la semana pasada golpeé una pelota durante un entrenamiento y empecé a sentir dolor de nuevo. Fui directamente a ver a los médicos".

"Después de algunas pruebas, dijeron que mi muñeca necesita algo más de tiempo, así que todos hemos acordado ser conservadores y dar a mi muñeca algo de tiempo para recuperarse. Llevaré la férula en la muñeca un par de semanas más antes de empezar con los ejercicios y volver a entrenar con la raqueta", añadió.

Thiem, número 6 del mundo, que ganó su primer grand slam en 2020 cuando venció al campeón olímpico de 2020 Alexander Zverev en la final del Abierto de Estados Unidos, pasó algún tiempo alejado del juego después de su victoria: no tocó su raqueta hasta que estuvo listo para regresar.

Sin embargo, ha tenido poco éxito desde entonces, en particular sufriendo una temprana eliminación en la primera ronda de Roland Garros en mayo antes de sufrir la lesión en la muñeca en junio.

"Ha sido una decisión difícil, pero sé que es lo que tengo que hacer. Tengo una larga carrera por delante y es importante no correr riesgos ni precipitarse, algo que espero que comprendan", declaró Thiem.

"Quiero agradeceros a todos el apoyo que me habéis dado hasta ahora. Realmente significa mucho para mí y me da mucha fuerza y me ayuda a mantenerme positivo en estos momentos difíciles", añadió.

Thiem se suma a la lista de grandes nombres que se perderán Flushing Meadows después de que el gran tenista Roger Federer se retirara del US Open a principios de mes tras anunciar una nueva operación de rodilla.

El US Open 2021 comenzará el 30 de agosto y se prolongará hasta el 12 de septiembre en Nueva York.

