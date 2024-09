- Dominar la escritura de novelas: ideas de la agente literaria Karin Graf

Iniciar la nueva temporada literaria: El otoño ve un aumento en la lectura, se discuten las próximas mejores ventas en ferias del libro y se entregan premios prestigiosos como el Premio al Libro Alemán. Pero, ¿cómo funciona este sector, quién decide el éxito y el fracaso? Y la pregunta importante para los escritores aspirantes: ¿Cómo se escribe una novela?

Una persona que puede ofrecer una visión detallada de este tema es la agente literaria Karin Graf, basada en Berlín. Ayuda a los autores a encontrar editoriales, negocia contratos y su opinión tiene un peso significativo en la industria. Fundó su agencia en 1995 y fue una de las pioneras en el mercado de habla alemana. A lo largo de los años, ha representado a clientes prominentes como Ingo Schulze, Mariana Leky ("Lo que se puede ver desde aquí") y Karen Duve. En una discusión en el podcast de stern "Die Boss", presentado por Simone Menne, compartió sus puntos de vista sobre las tendencias actuales, los aprovechados y los malentendidos.

"Algunos autores presentan sus ideas dos años tarde"

"Mucha gente cree que puede escribir, las editoriales están inundadas de manuscritos", señala Karin Graf. Aun así, incluso la buena escritura a menudo pasa desapercibida: "A veces informo a los autores: Esto es una idea brillante, pero debería haber salido un año o dos antes". Al igual que en otras industrias, las tendencias y los temas pronto pierden su atractivo. Actualmente, son populares: la romántica, un género que combina romance y fantasía. Ya no está 'de moda': novelas que presentan a padres con demencia como personajes importantes.

Por otro lado, hay éxitos repentinos e hits inesperados. Graf tiene un don para el talento, aceptando a nuevos escritores basándose en recomendaciones o en sus logros previos. Es exigente pero justa: "Soy una lectora excepcional y señalo cada pequeño defecto en el texto". Como resultado, su agencia tiene el mayor número de autores galardonados. Sin embargo, se niega a identificar su favorita: "Mencionar a uno ofendería a 250 otros".

La recomendación clave para los principiantes: "Haz redes y colabora"

Ha guiado a numerosos escritores desde su debut hasta honores literarios, ¿cuál es su mejor consejo para los nuevos en este mercado competitivo? "Haz redes, participa en conversaciones con colegas, participa en programas de talento y becas". Según Graf, las mujeres de hoy en día están alcanzando a los hombres en este aspecto: "En la temprana lucha de las mujeres, no era así. La fuerza de Alice Schwarzer no estaba en hacer redes. Las mujeres modernas lo hacen naturalmente".

la autopromoción digital es cada vez más crucial en las ventas de libros, especialmente para los títulos de entretenimiento: "Las jóvenes mujeres comparten y discuten sus libros favoritos en TikTok, creando otra dimensión".

Como una empresaria experimentada, Karin Graf ha mantenido su practicidad: "En el fondo, soy una ama de casa que cuestiona cada libro: ¿Qué necesita el autor, cuál es el valor de mercado del manuscrito?". Conocida por sus habilidades de negociación, su equipo de agencia casi exclusivamente consiste en mujeres. No es porque las mujeres sean más sensibles a la literatura, el arte y los personajes, sino por su competencia y dedicación: "Las mujeres son excepcionales en el servicio. Se requiere experiencia, habilidades de negociación y valor. Al final, los intereses del autor siguen siendo nuestra principal prioridad".

En el podcast de stern "Die Boss – Power is Female", Karin Graf habla sobre sus beginnings como agente, la relevancia de ser tanto poderosa como femenina, las tendencias y temas dentro del mercado literario - y por qué, a pesar de su profundo amor por la literatura, nunca ha escrito un libro ella misma.

En "The Boss - Power is Female", mujeres prominentes se involucran en discusiones informativas: La anfitriona y miembro de la junta Simone Menne (BMW, Deutsche Post DHL, Henkel) se reúne con las CEO de diversos sectores para compartir sus experiencias y perspectivas.

Nota del editor: Stern pertenece a RTL Alemania.

El Premio al Libro Alemán es uno de los premios prestigiosos que se entregan durante la nueva temporada literaria, reconociendo obras literarias notables. Karin Graf, una agente literaria exitosa con sede en Berlín, ha representado a varios autores que han ganado este premio prestigioso.

