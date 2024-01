Personal

Dolly Parton Datos principales

Fecha de nacimiento: 19 de enero de 1946

Lugar de nacimiento Locust Ridge, Condado de Sevier, Tennessee

Nombre de nacimiento: Dolly Rebecca Parton

Padre Robert Lee Parton, granjero

Madre: Avie Avie Lee (Owens) Parton

Matrimonio: Carl Dean (desde mayo de 1966)

Otros datos

Ha recibido 54 nominaciones a los premios Grammy y ha ganado diez premios competitivos. También ha recibido el Lifetime Achievement Award.

Nominada a dos premios de la Academia y a un premio Tony. Nominada a cinco premios Emmy y ganadora de uno.

Ha vendido más de 100 millones de álbumes en todo el mundo.

Fundadora de la Dollywood Foundation, que financia la Dolly Parton's Imagination Library (Biblioteca de la Imaginación de Dolly Parton ), un programa que comenzó en el condado de Sevier (Tennessee) y proporciona a los niños en edad preescolar un libro al mes desde su nacimiento hasta la guardería. El programa se ha extendido a otras partes del país y a escala internacional.

Nació el cuarto de 12 hermanos. Seis de sus hermanos trabajaron como músicos profesionales.

Cronología

1957 - Graba su primera canción, "Puppy Love", con Goldband Records.

1959 - Primera aparición como invitada en el Grand Ole Opry a la edad de 13 años.

1964- Se traslada a Nashville tras terminar el instituto.

1967- Se une a "The Porter Wagoner Show".

1967- Sale a la venta su primer álbum titulado "Hello, I'm Dolly" con Monument Records.

1968 - Gana el premio de la Country Music Association, con Porter Wagoner, al grupo vocal del año.

4 de enero de 1969 - Se convierte en miembro del Grand Ole Opry.

1971 - "Joshua" se convierte en el primer sencillo en solitario de Parton que alcanza el primer puesto en las listas de country de Estados Unidos.

Abril de 1974 - Deja "The Porter Wagoner Show". Parton escribe la canción "I Will Always Love You" en honor a su ruptura profesional con su compañero de dúo y mentor durante siete años.

1975 y 1976 - Recibe el premio de la Country Music Association a la vocalista femenina del año.

1976-1977 - Su programa de variedades sindicado "Dolly!" se emite por televisión.

1978 - Recibe el premio de la Country Music Association a la artista del año.

15 de febrero de 1979 -Ganaun Grammy a la mejor interpretación vocal country femenina por la canción "Here You Come Again".

1980 -Aparece en su primera película, "9 to 5", junto a Jane FondayLily Tomlin. Parton compuso el tema original y más tarde fue demandada ante un tribunal federal por una pareja que alegaba que la grabación había sido copiada de su canción de 1976, "Money World". Un jurado falló más tarde a favor de Parton.

24 de febrero de 1982 - Gana dos premios Grammy por la canción "9 to 5": Mejor Interpretación Vocal Country, Femenina y Mejor Canción Country.

3 de mayo de 1986 - Se inaugura el parque temático Dollywood en Pigeon Forge, Tennessee.

2 de marzo de 1988-Ganaun Grammy, con Emmylou Harris y Linda Ronstadt, a la Mejor Interpretación Country por un Dúo o Grupo por el álbum "Trio".

1987-1988 - Su programa de variedades en horario de máxima audiencia en ABC, "Dolly", se emite durante una temporada.

1988 - Crea la Fundación Dollywood.

1992 - Whitney Houston lanza su versión de la canción de Parton "I Will Always Love You", que lidera el Billboard Hot 100 durante 14 semanas, todo un récord en aquella época.

1994 - La autobiografía de Parton, "Dolly: My Life and Other Unfinished Business", se publica.

1999 - Ingresa en el Salón de la Fama de la Música Country.

23 de febrero de 2000-Gana un Grammy, con Harris y Ronstadt, a la Mejor Colaboración Country con Voces por la canción "After the Gold Rush".

21 de febrerode 2001 -Gana un Grammy, conGary Paczosa y Steve Buckingham, al Mejor Álbum Bluegrass por "The Grass is Blue".

27 de febrerode 2002 -Ganaun Grammy a la Mejor Interpretación Vocal Country Femenina por la canción "Shine".

19 de mayode 2001 -Abre el parque acuáticoSplash Country deDollywood en Pigeon Forge, Tennessee.

14 de abrilde 2004 -La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos concede a Parton la medalla Living Legend.

2005- Recibe la Medalla Nacional de las Artes.

2006 - Recibe un galardón del Kennedy Center.

12 de febrerode 2012 - Recibe el premio Grammy Lifetime Achievement Award.

10 de diciembre de 2015 - La NBC emite la película "Dolly Parton's Coat of Many Colors". Está inspirada en la vida de Parton y su canción "Coat of Many Colors".

2de noviembre de 2016 - Recibe el premio Willie Nelson Lifetime Achievement Award en la 50 edición de los Country Music Awards Show.

30 de noviembrede 2016 - La NBC emite "Dolly Parton's Christmas of Many Colors: Circle of Love", una secuela de la película original emitida en 2015.

30 de noviembrede 2016 - En un mensaje de vídeo, Parton anuncia que ha creado el "My People Fund" a través de sus Dollywood Companies y que espera dar a cada familia afectada por los incendios forestales de Great Smoky Mountain 1000 dólares al mes durante seis meses para ayudarles a "volver a ponerse en pie."

15 de febrero de 2017- Gana un Grammy con Pentatonix, a la Mejor Interpretación Country Dúo/Grupo, por un remake de su canción "Jolene."

27 de febrerode 2018 - Partondona el libro número 100 millones de la Imagination Library a la Biblioteca del Congreso.

10 de febrero de 2019 - Partones homenajeada en un tributo estelar en la 61ª edición de los Premios Grammy. También actúa en el evento por primera vez en 18 años junto a Miley Cyrus, Little Big Town, Katy Perry y otros.

3 de mayo de 2019 - El director del FBI Christopher Wray honra a Parton con el Premio al Liderazgo Comunitario del Director 2018. Se le otorga el premio como reconocimiento por sus esfuerzos para proporcionar apoyo financiero a las familias afectadas por los incendios forestales que asolaron partes del este de Tennessee en 2016.

5 de agosto de 2019 - El alcalde de Nashville, David Briley, declara la fecha como el Día de Dolly Parton.

26 de noviembre de 2019 - NBC emite "Dolly Parton: 50 años en el Opry". El especial de dos horas celebra el hito de Parton como miembro de la institución más estimada de la música country.

26 de enero de 2020 - Gana un Grammy, con el dúo For King & Country, a la Mejor Interpretación/Canción de Música Cristiana Contemporánea por "God Only Knows".

1 de abril de 2020 -Anunciaque hace una donación de un millón de dólares a la investigación del coronavirus de la Universidad de Vanderbilt.

Noviembrede 2020 - Parton se entera de que tras don ar 1 millón de dólares al Fondo de Investigación COVID-19 de la Universidad de Vanderbilt, su ayuda financió parcialmente la vacuna Moderna Covid-19. El nombre de Parton aparece en el informe preliminar sobre la vacuna entre patrocinadores como el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas.

14 de marzo de2021 -Gana un Grammy a la Mejor Interpretación/Canción de Música Cristiana Contemporánea por "There Was Jesus".

11 de agosto de2021 -Partony el escritor de novelas de misterio James Patterson anuncian que están co-escribiendo una novela, titulada "Run, Rose, Run". El libro de 448 páginas irá acompañado de un álbum basado en sus personajes y situaciones. El libro se publica el 7 de marzo de 2022.

29 de abril de 2022 - En una entrevista con NPR, Parton dice que "aceptaría con gracia" si es incluida en el Salón de la Fama del Rock & Roll, un mes después de decir que quería retirar su nominación.

4 de mayode 2022 - Se anuncia que Parton entrará en el Salón de la Fama del Rock and Roll.

15de junio de 2022 - El Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt anuncia que Parton donará un millón de dólares a la investigación de enfermedades infecciosas pediátricas en Vanderbilt.

12 de noviembre de2022 - Parton recibe un premio Courage and Civility Award de 100 millones de dólares de Jeff Bezos y su pareja de toda la vida Lauren Sanchez. El dinero del premio puede utilizarse como Parton considere oportuno. El año pasado, Bezos concedió 100 millones de dólares a Van Jones, colaborador de la CNN, y al chef José Andrés.

17 de noviembre de 2023 -Partonlanza su primer álbum de rock, "Rockstar".

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com