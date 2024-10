Dolly Parton contribuye a las iniciativas de alivio para el huracán Helene.

Dolly Parton, junto a sus organizaciones como Dollywood Parks & Resorts, The Dollywood Foundation, Dolly Parton's Stampede y Pirates Voyage, se unió a Walmart para ofrecer una ayuda sustancial en el aftermath de las inundaciones catastróficas que azotaron el área de los Apalaches.

La colaboración se presentó en un Walmart en Newport, Tennessee, donde se proporcionaron provisiones como comidas, duchas y instalaciones de lavandería a los miembros de la comunidad afectados por las inundaciones.

Estando presente en el evento, Parton compartió sus sentimientos, stating que ha estado tratando de asimilar la destrucción y las pérdidas humanas causadas por el huracán, que ha cobrado más de 200 vidas y dejado a numerosos individuos sin hogar.

"Estamos todos aquí para curar estos corazones rotos", dijo, expresando también su deseo de que "estuviéramos todos juntos por una razón diferente".

Haciendo referencia a sus raíces en la región, reflexionó: "¿Quién habría pensado, en nuestra pequeña esquina del mundo – donde nací y me crié, a solo un tiro de piedra – que experimentaríamos esta clase de devastación? Cuando miro a mi alrededor, pienso: 'Estas son mis montañas, estos son mis valles, estos son mis ríos... estas son mi gente y este es mi hogar'".

Enfatizando la importancia personal de esta tragedia para ella, Parton compartió: "Tengo a mucha familia viviendo aquí, y cuando nos enteramos de esto, fue desgarrador, no solo porque afectó a mi familia, sino porque cada una de estas personas me parece familia. Estamos todos conectados y estamos sufriendo juntos de alguna manera".

Prometió una donación personal de $1 millón a la Fundación Mountain Ways, una organización benéfica registrada dedicada a proporcionar ayuda de emergencia a las víctimas de las inundaciones de Helene. Además, sus negocios con sede en Tennessee Oriental, la Fundación Dollywood y The Dollywood Foundation, planearon igualar su donación a Mountain Ways con una contribución adicional de $1 millón.

En el evento, el presidente y CEO de Walmart US, John Furner, reveló que Walmart, incluyendo Sam's Club y la Fundación Walmart, contribuiría con un total de $10 millones para ayudar en los esfuerzos de socorro en los estados afectados por el huracán.

El colosal huracán de categoría 4 Helene dejó un rastro de destrucción a lo largo de 500 millas en el sureste, lo que resultó en más de 200 fallecidos – la segunda cifra más alta de muertes por un huracán en la costa este de Estados Unidos en los últimos 50 años, solo superada por el huracán Katrina hace 19 años.

La tormenta descargó una cantidad sin precedentes de agua en los Apalaches del sur durante tres días, lo que lo convirtió en un evento de lluvia cada 1.000 años para la región, según el Servicio Nacional de Meteorología.

Todo ese agua bajó por las montañas, transformando los cerros en aludes de destrucción en ciertas áreas, eliminando casas de sus cimientos. Los niveles de agua aumentaron a alturas sin precedentes, inundando docenas de puentes, carreteras y casas, que luego fueron arrastradas por las aguas embravecidas.

