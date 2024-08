- Doctor Gigi y Sr. Hyde, tengo la intención de eliminar a todos y cada uno de ustedes.

Sumergámonos en este espectáculo de eventos sin sentido. Lo mejor es empezar desde el principio, donde comenzó esta transmisión habitual de RTL de Domino-Días: la primera caída del dominó - y luego todo se descontrola, imparable, irreversible, indescriptible. En esta situación, era una simple cacería del tesoro, una actividad que, con un poco de suerte y la llave adecuada, podría haber llenado un carro de fichas para el campamento, si la llave encajaba y los cazadores de tesoros cooperaban un poco. Sin embargo, esta vez las cosas dieron un giro para peor. Mientras Gigi "Amante del Lodo" Birofio se sumergía feliz en el lodo proporcionado, su pareja, Sarah "Cabello Hermoso" Knappik, estaba más preocupada por su peinado que por el hambre de sus compañeros de campamento. basicamente, Gigi estaba jugando en el lodo mientras Sarah no estaba muy contenta, ya que no estaba de humor para un baño de lodo. La expectativa de la cacería colaborativa de fichas - "Esta noche compartiremos una tienda" (palabras de Sarah) - resultó ser una gran decepción.

Delatar costó puntos de simpatía a Sarah

Sin fichas, pero problemas con Birofio, que de repente tuvo un episodio psicótico -algo bastante común en el Campo Jungla- primero apuntando a Sarah, luego actuando como un traidor, lo que podría haber hecho que la Stasi considerara ofrecerle un trabajo en Mpumalanga. Sí, sin juego de lodo, se puede entender enloquecer cuando se tiene hambre y se está famélico. Sin embargo, Gigi había logrado ganar algo de simpatía anteriormente al caminar por la línea entre la arrogancia juvenil y el encanto flatulento, incluso podría haber sido un contendiente por la corona. Pero aquí mostró la forma más inapropiada de traición.

Sarah Knappik se convirtió en una bola de nieve de argumentos en el Campo Jungla

Siguiendo con el Domino-Day: Lo que sus compañeros de campamento podrían haber tolerado fácilmente con un poco de paciencia, se convirtió en una avalancha después, de la que nadie estaba a salvo. De repente, Sarah estaba atacando en todas direcciones: Mola siempre camina encorvada, Danni abre los ojos demasiado y trata de agradar a la final, está sola allí. Pero ¿no ha dominado más formatos de televisión que nadie más, como Sarah? En el campamento, ven las cosas de manera diferente: solo Mola ha esculpido los últimos 30 años de la historia de la televisión de la misma manera que Neil Armstrong marcó el aterrizaje en la luna. La respuesta a su estallido no fue ignorada por la decencia. "¿Has starting your period?", Danni resucitó el viejo chiste de la menstruación, Gigi lo llevó más lejos: "Llora, pero llora callado", un comentario que no habría sido una buena cita de la selva en ningún libro de historia como consejo real.

Pero como Udo Jürgens cantó tan correctamente: El sol siempre vuelve a salir. Así que a la mañana siguiente, Sarah se disculpó: "Lo siento, chicos, supongo que me excedí un poco". Las reacciones fueron entre vacilantes y escépticas. Mola lo tomó con calma, Kader no tuvo problemas, pero Danni y Gigi permanecieron cautelosos, respectivamente, en la zona de peligro. Luego se disputó el "Río de las Estrellas", el baño de pelota intensivo en agua en la rampa resbaladiza, uno de los clásicos en la historia del campamento. Hasta ahora, había ganado ocho veces y esta vez también, pero sin Sarah, que tuvo que retirarse debido a una enfermedad justo antes del inicio.

Banquete antes del enfrentamiento final

El grupo puede esperar un gran banquete, no será el último, ya que el elemento sorpresa del legendario evento también incluye la incierta programación de la configuración final. Gigi, el hombre con al menos dos personalidades, no parece importarle, para él y sus pantalones, otro día no importa, su lema es: "Encantado de conocerte, pero ahora te voy a eliminar a todos".

Nota de transparencia: Der Stern es parte de RTL Alemania.

