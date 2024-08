Doce bomberos en el hospital tras recibir tratamiento por heridas

Una mujer en Baden-Württemberg lanza un bote de metal antiguo a un contenedor de escombros de construcción. Comienza a humear, por lo que el cuerpo de bomberos intenta apagarlo. Doce bomberos y la mujer son hospitalizados posteriormente.

En un incidente químico en la ciudad de Kaisersbach, Baden-Württemberg, doce bomberos y un residente resultaron heridos. Según la policía de Aalen, se produjo una reacción química en un contenedor de basura el jueves por la noche. El contenedor se había utilizado para deshacerse de los escombros de la construcción después de los daños por inundaciones. Se cree que el residente de la casa afectada también descartó un bote de metal antiguo que contenía fosfuro de calcio, que se había utilizado anteriormente como método para controlar los topos.

Debido a la humedad de los escombros de la construcción empapados por la inundación, se produjo una reacción química que provocó humo del contenedor. Tanto el propietario de la casa como los bomberos que respondieron inicialmente asumieron que había un fuego en el contenedor y intentaron apagarlo con agua. Sin embargo, esta acción intensificó la reacción química y la producción de humo.

El residente y doce bomberos sufrieron irritación respiratoria y fueron ingresados en hospitales. Un equipo de materiales peligrosos del cuerpo de bomberos pudo unir y neutralizar finalmente el gas. Los bomberos de comunidades vecinas respondieron con un total de 20 vehículos y 83 personas, mientras que los servicios de emergencia desplegaron seis vehículos y 16 personas. La carretera del condado cercana remained fully closed until the early morning hours.

