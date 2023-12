Doble victoria de los Minnesota Vikings sobre los New Orleans Saints en Londres en el 100º partido internacional de la NFL

El domingo, en el estadio del Tottenham Hotspur, había sin duda un ambiente de fiesta. Había hombres con cascos vikingos y las caras pintadas de morado y amarillo. Había camisetas brillantes negras y doradas. Incluso había algunos que habían venido de Alemania para el partido.

Vinieran de donde vinieran y apoyaran a quien apoyaran, los aficionados disfrutaron de un emocionante partido de fútbol americano, lleno de emoción y emoción, en el que fue el partido número 100 de la NFL jugado fuera de la liga regular y de pretemporada de Estados Unidos.

A menudo, los aficionados londinenses no han disfrutado de los encuentros más reñidos. Pero ése no fue el caso el domingo, cuando, con el tiempo expirando, el gol de campo de 61 yardas del pateador de los New Orleans Saints, Wil Lutz, golpeó dos veces los postes antes de rebotar hacia fuera, y los Minnesota Vikings vencieron 28-25 a los Saints.

En lo que fue el segundo enfrentamiento de los quarterbacks Kirk Cousins y Andy Dalton en Londres -jugaron en un emocionante empate 27-27 en el estadio de Wembley en 2016, cuando Cousins estaba con los entonces Washington Redskins y Dalton con los Cincinnati Bengals- volvió a ser un thriller.

Ante un público de 60.639 espectadores -discutiblemente dividido entre aficionados de los Vikings y de los Saints- los dos equipos intercambiaron puntos de ida y vuelta, con un gol de campo de 60 yardas de Wil Lutz en los últimos dos minutos empatando el marcador.

Pero cuando el tiempo se agotaba, Cousins conectó un gran pase a Justin Jefferson que permitió al pateador Greg Joseph anotar un gol de campo para dar a los Vikings una ventaja tardía.

Lutz tuvo la oportunidad de ser el héroe con su gol de campo de 61 yardas, sólo para que golpeara los dos derechos antes de rebotar de manera desgarradora.

Cousins describió el dramatismo de los instantes finales y el hecho de estar por una vez en el equipo ganador en Londres.

"Vi que iba hacia la izquierda, golpeó en el poste, luego en el travesaño y pensé que había rebotado hacia atrás, pero por lo visto rebotó hacia delante. Una locura", declaró Cousins durante su entrevista posterior sobre el terreno de juego.

"Ha sido un duro trineo todo el día para encontrar la manera de mover el balón y en la zona roja nos seguíamos golpeando el dedo del pie. Pero nuestra defensa siguió devolviéndonos el balón a través de pérdidas de balón y los equipos especiales estuvieron enormes, con todo tipo de jugadas diferentes, y conseguimos la victoria".

"Ya había volado a casa una vez tras una derrota en la prórroga y no quería volver a hacerlo".

Color, choques y atrapadas

El alboroto fue muy diferente al que suele vivirse en el estadio durante los partidos de la Premier League inglesa.

Animadoras, humo de colores y una actuación en directo en el descanso hicieron que los aficionados presentes sintieran lo que es un partido al otro lado del Atlántico.

Y aunque al partido le faltaban algunas de sus estrellas -los Saints no pudieron contar con el quarterback titular Jameis Winston, el corredor Alvin Kamara ni el receptor Michael Thomas-, eso no impidió que los equipos ofrecieran un espectáculo.

Desde la patada inicial, el equipo visitante nominal -los Vikings- parecía una máquina bien engrasada. Con Cousins fluyendo desde el principio, marcharon por el campo en el primer drive del partido, culminando un drive de 13 jugadas y 75 yardas para anotar los primeros puntos del partido con un pase de touchdown de 15 yardas a Alexander Mattison.

Y justo cuando parecía que Minnesota iba a arrasar, apareció una de las grandes adquisiciones de los Saints en la temporada baja.

Tyrann Mathieu, que se incorporó procedente de los Kansas City Chiefs, corrió desde su posición de safety para interceptar a Cousins, cambiando el impulso del partido en el proceso.

El mariscal de campo suplente de los Saints, Andy Dalton, que sustituyó al lesionado Jameis Winston, realizó un ataque eficiente y bien construido antes de conectar con el receptor novato Chris Olave para igualar el marcador.

Los Vikings sólo pudieron conformarse con un gol de campo en su siguiente drive, pero los ruidosos aficionados de Minnesota tuvieron más que celebrar instantes después: Dalton perdió el balón y Harrison Phillips cayó sobre él, lo que les dio una excelente posición de campo.

Una vez más, un gol de campo de Greg Joseph fue el resultado final, pero dio a los Vikings una ventaja de 13-7 al descanso.

Y en consonancia con el ambiente de espectáculo del partido -con la presencia de Jason Sudeikis, de "Ted Lasso"-, una actuación del galardonado Yungblud mantuvo alta la energía en el estadio con los jugadores en el vestuario.

En la segunda parte, las pérdidas de balón continuaron asolando a los Saints y los problemas en la zona roja siguieron afectando a los Vikings.

Un fumble de Deonte Harty en un punt devolvió el balón a los Vikings. Pero Minnesota tuvo que conformarse una vez más con un gol de campo, y su receptor estrella falló lo que habría sido un touchdown.

En respuesta, Dalton produjo su mejor drive del partido, antes de que Latavius Murray corriera en el segundo touchdown de los Saints de la tarde para convertirlo en un partido de dos puntos.

Joseph consiguió su cuarto gol de campo del día para poner el marcador 19-14 en el último cuarto.

Después de no haber liderado en todo el partido, los Saints tomaron una ventaja en el último cuarto cuando Taysom Hill corrió desde corta distancia y Jarvis Landry atrapó una conversión de dos puntos para hacer un juego de tres puntos con nueve minutos para el final.

El receptor abierto de los Vikings, Jefferson, entró para un touchdown de tres yardas para dar de nuevo la ventaja a Minnesota. Sin embargo, Joseph falló el punto extra, lo que significaba que a poco más de cuatro minutos del final, los Saints perdían por tres puntos, preparando un emocionante final.

Parecía que la oportunidad de los Saints de sacar un resultado del partido había pasado, ya que su ataque se estancó, sólo para que Lutz marcara un enorme gol de campo de 60 yardas, el segundo más largo en la historia de los Saints.

Y con la prórroga a la vuelta de la esquina, Cousins le dio a Jefferson un gran pase de 39 yardas para que Joseph anotara el gol de la victoria. Y, desde 47 yardas, Joseph se mantuvo perfecto para dar a los Vikings la ventaja con sólo 24 segundos para el final.

Lutz tuvo una última oportunidad de empatar el partido con su gol de campo de 61 yardas, pero, en un final emocionante, rebotó dos veces en los postes antes de salir rebotado, cerrando la dramática victoria de los Vikings.

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com