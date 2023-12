Doble problema en el Abierto de Francia para Serena Williams y Naomi Osaka, que se despiden batiendo récords

La derrota por 6-2 y 7-5 fue una sorpresa, ya que Williams no se había retirado tan pronto de un gran torneo en cinco años.

"Siento que ella, en ese primer set en particular, golpeó a centímetros de la línea, y no he jugado contra nadie así en mucho tiempo", dijo Williams a los periodistas.

La salida de Williams del Abierto se produjo después de que la debutante Naomi Osaka, que había despuntado en los dos últimos grandes torneos, perdiera por 6-4 y 6-2 ante la checa Katerina Siniakova.

De cara al Abierto de Francia, Williams y Osaka perseguían batir récords, con Williams intentando igualar el récord de Margaret Court de mayor número de campeonatos individuales de Grand Slam y Osaka intentando convertirse en la primera mujer en ganar tres grandes torneos consecutivos desde que Williams lo hiciera en 2015.

Pero Williams carecía de partidos entrando en el Abierto de Francia, completando apenas tres después de su agitado Abierto de Australia que terminó con una lesión de tobillo en una derrota en cuartos de final.

La enfermedad, pero más prominentemente en los últimos tiempos, una lesión de rodilla, la mantuvieron al margen.

Con tres títulos, el Abierto de Francia también es el Grand Slam que más le ha costado conquistar.

"Definitivamente me estoy sintiendo corta de partidos, y acabando de coger el ritmo de las cosas", dijo Williams, reconociendo que necesitaba trabajar en su acondicionamiento.

"Estoy bastante lejos", dijo. "Pero esa es la parte optimista, que no he podido estar en la pista tanto como lo hubiera hecho. No pasa nada. Al menos ahora puedo empezar a dedicarle tiempo.

"Ha sido una temporada realmente agotadora para mí".

El séptimo día del Abierto de Francia en imágenes

A sus 37 años, Serena puede ganar cualquier torneo. Al fin y al cabo, es Serena.

¿Una remontada?

Y cuando Williams se recuperó de un set y un break en contra para adelantar a su rival de 35 años por 5-4 en el segundo set, pocos habrían apostado contra ella.

Williams ha diseñado innumerables remontadas en Grand Slams.

Su saque, suave y potente, empezó a funcionar y la décima cabeza de serie contó con el apoyo de los aficionados en la pista Philippe-Chatrier, especialmente cuando la enérgica y veloz Kenin impugnó varias llamadas de atención que parecían irritar a Williams.

Pero su rival, de 20 años y nacida en Rusia, no se amilanó y rompió por 6-5 en un juego que comenzó con un error de Williams con una derecha larga y Kenin en blanco.

Williams tuvo una oportunidad más, pero envió fuera una derecha en el punto de ruptura. Luego, en un segundo punto de partido, su revés se fue largo.

Kenin, que tiene como ídolo a Maria Sharapova, dejó caer su raqueta y durante su apretón de manos con Williams pareció no creer lo que acababa de lograr.

Osaka, por su parte, admitió que el Abierto de Francia era demasiado para ella.

Sensación diferente

"Creo que en este torneo he tenido una sensación diferente a la de otros Grand Slam, o a la de cualquier otro Grand Slam que haya jugado, porque normalmente lo encuentro muy relajante y divertido, y esta vez he estado un poco tensa todo el tiempo", dijo la número 1 del mundo a los periodistas.

La fatiga que sintió Osaka al jugar contra Siniakova podría haber sido consecuencia de ello. Y sospecha que los dolores de cabeza que experimentó antes en la tierra batida se debieron al estrés.

Sin embargo, su decepción por haber abandonado el torneo tan pronto fue enorme.

"Iría del uno al diez, y ahora mismo estoy como en el cien", dijo Osaka.

Cuando Osaka comentó antes del torneo que aspiraba a ganar un grand slam en un año natural -la última vez que lo consiguió Steffi Graf fue en 1988-, podría haberse interpretado como un comentario irónico o, al menos, como un objetivo más lejano.

Osaka sólo tiene 21 años.

Pensando en el slam del año

Pero se centró en hacerlo este año, lo que calificó de error.

"Creo que estaba pensando demasiado en este slam de calendario", dijo Osaka. "Para mí es algo que siempre he querido hacer. Pero creo que tengo que pensar en ello como si fuera tan fácil, todo el mundo lo habría hecho".

"Sólo tengo que seguir entrenando duro y ponerme de nuevo en posición de hacerlo, espero".

Osaka se está adaptando a la tierra batida. Pero ha aprendido rápido, como demuestra su récord de 7-1 en esta superficie esta temporada en el Abierto de Francia.

Eso, combinado con sus actuaciones en el US Open -donde derrotó a Williams en una polémica contienda- y en el Open de Australia, sugería que otra remontada sería posible contra Siniakova.

Después de todo, Osaka remontó un set y un break en contra en la primera ronda contra Anna Karolina Schmiedlova y en la segunda contra Victoria Azarenka, otra campeona de Grand Slam.

Parecía que su victoria sobre Azarenka podía dar paso a una carrera brillante, pero no fue así.

Siniakova, número 42 del ránking -número 1 en dobles-, brilló en las categorías inferiores y con su país en la final de la Fed Cup del año pasado contra Estados Unidos.

La jugadora de 23 años aprovechó sus oportunidades, convirtiendo tres de los seis puntos de ruptura, mientras que Osaka desaprovechó siete, todos ellos en el primer set. También estuvo ordenada desde la línea de fondo, mientras que Osaka cometió 38 errores no forzados.

Cuando Osaka erró en un punto de partido, Siniakova pasó a la cuarta ronda de un grande por primera vez, como Kenin, y consiguió su primera victoria sobre una número 1.

Halep y Djokovic se imponen

Hace dos años, Siniakova derrotó en China a la vigente campeona del Abierto de Francia, Simona Halep. El sábado, Halep se impuso a Lesia Tsurenko en aproximadamente una hora por 6-2 y 6-1, después de tres sets en sus dos primeras salidas.

También avanzaron en un día cálido y soleado Novak Djokovic, número 1 del mundo, Stan Wawrinka, tres veces ganador de un major, y Alexander Zverev, quinto cabeza de serie.

Djokovic se deshizo del italiano Salvatore Caruso por 6-3, 6-3 y 6-2 y aún no ha cedido ni un set.

Las opciones del serbio de completar un Grand Slam en un año natural siguen en pie y, si gana el título, Djokovic se haría con los cuatro majors por segunda vez en su carrera.

El hombre ante el que perdió en la final de 2015, Wawrinka, logró la victoria número 500 de su carrera al imponerse a Grigor Dimitrov por 7-6 (5), 7-6 (4) y 7-6 (8). Los dos tenistas se vieron obligados a retirarse debido a la oscuridad tras los dos sets disputados el viernes en la pista 1, que pronto será sustituida.

Wawrinka, que perdía por 6-2 en el tie-break final, también logró un grand slam de victorias sobre Dimitrov.

El suizo se enfrentará el domingo al sexto cabeza de serie, el griego Stefanos Tsitsipas, en una esperada batalla de revés a una mano.

Las batallas a cinco sets no son una sorpresa para Zverev en Roland Garros. Mejoró a 5-0 al derrotar al finalista de Montecarlo, Dusan Lajovic, por 6-4, 6-2, 4-6, 1-6 y 6-2 un año después de que lo hicieran en París.

El alemán Jan-Lennard Struff, compatriota de Zverev, ganó el partido más largo del día en cuatro horas y 22 minutos, superando al decimotercer cabeza de serie Borna Coric por 4-6, 6-1, 4-6, 7-6 (1) y 11-9.

Coric sólo dispuso de 4-20 puntos de ruptura. Cuando logró el break en el quinto, con 6-6, se lo devolvieron de inmediato.

Fuente: edition.cnn.com