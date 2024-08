- Doble oro para cabeza y cola - "dormido" brindle

Después de un espectacular doble oro, Max Lemke cantó el himno nacional, mientras Jacob Schopf luchaba por contener las lágrimas durante la ceremonia de medallas. El dúo de Potsdam aseguró una victoria de principio a fin sobre 500 metros en el Estadio Náutico de Vaires-sur-Marne, antes de presenciar lo que probablemente fue la última carrera olímpica de su compañero Sebastian Brendel. En el kayak, el tres veces campeón olímpico terminó octavo en sus cuartos Juegos.

"It's absolutely beautiful to share this moment with so many joyful people here," said Lemke, who celebrated the four-man victory the night before with his colleague and party animal Schopf "with just a 0.0 beer." "We approached it professionally, even went paddling again after two hours of press, and worked everything out. Then we discussed our tactics," said Schopf, who "put everything into the first 350 meters."

El segundo dúo alemán vuelve con las manos vacías

La segunda esperanza de medalla alemana en esta carrera no se materializó. Max Rendschmidt y Tom Liebscher-Lucz terminaron quintos. "No siempre se puede ganar, hay que aceptar que otros son mejores," dijo Rendschmidt, que se quedó sin su quinto oro olímpico.

El dúo agradeció especialmente al entrenador nacional Arndt Hanisch, quien "ha sacrificado mucha sudor, sangre y probablemente noches sin dormir en los últimos años". El entrenador admitió que no sabía "qué doble es más fuerte, hoy uno, mañana el otro".

Hanisch pensó en el poste del equipo alemán Brendel en el momento del éxito. "El viento desafortunadamente cambió en la dirección equivocada para las finales contra él, tuvo que remar bastante, perdiendo demasiada energía", dijo, agregando que Brendel tomaría una decisión tranquila sobre su futuro en el otoño.

Brendel no tiene oportunidad de cuarto oro olímpico

Brendel se quedó muy atrás en su cuarto oro olímpico en sus cuartos Juegos. El tres veces campeón olímpico, que ganó oro en el kayak individual en Londres y Río, y bronce en el kayak doble en Tokio, estaba a siete segundos del medalista de bronce de Moldavia y perdió terreno contra los líderes en la segunda mitad de la carrera. El checo Martin Fuksa ganó el oro, seguido del brasileño Isaquias Queiroz Dos Santos.

"It's a disappointing result. I tried to attack again, but I need to come to terms with it first," said Brendel, who plans to "make a decision in the next few weeks in peace. I was in good shape, as seen in the preliminary and semi-finals, it's just a shame it wasn't enough."

El canciller alemán y remador aficionado Olaf Scholz (SPD) presenció los segundos finales dramáticos de la prueba femenina en el Estadio Náutico, donde el viento es extremadamente fuerte desde atrás y el agua está muy agitada por primera vez.

Mujeres ganan bronce en kayak doble

Después de la finalización, tardó aproximadamente cinco minutos en determinar dos terceros lugares en la foto de finish, otorgando el bronce a Paulina Paszek y Jule Hake en el kayak doble. "Se sintió como horas", dijo Paszek, destacando "momentos como estosStay with you forever". Hake también estaba abrumada. "Nunca hemos experimentado nada

