DLRG registra más accidentes mortales en el baño

A pesar del clima impredecible, más personas murieron ahogadas entre enero y julio que en el año anterior. La Asociación Alemana de Salvamento de Vidas (DLRG) urge a la gente a no nadar en ríos y prestar más atención a su propia seguridad.

Al menos 253 personas murieron en accidentes de baño y agua en Alemania en los primeros siete meses del año. Esto es 35 más que en el mismo período del año pasado, según la DLRG en Düsseldorf. Alrededor de 150 personas se han ahogado desde el inicio de la temporada de baño a principios de mayo, según el informe intermedio de la organización. "Si el verano hubiera sido más constante, incluso más vidas se habrían perdido", dijo la presidenta de la DLRG, Ute Vogt.

Hasta ahora, 77 personas han muerto en lagos, en comparación con 82 en el mismo período del año pasado. Por tercer año consecutivo, ha habido más accidentes fatales en ríos. Para el 31 de julio de 2024, había 92 casos, en comparación con 77 en el mismo período del año pasado. Vogt advirtió contra nadar en ríos. "Las aguas en movimiento representan los mayores peligros", advirtió. Dos tercios del total de muertes ocurrieron en lagos y ríos.

13 personas se ahogaron en el mar en los primeros siete meses del año, diez de ellas en el mar Báltico y tres en el mar del Norte. Esto es nueve más que en el mismo período del año pasado. La mayoría de estos fueron accidentes de navegación y deportes acuáticos, o accidentes de baño temprano en la mañana o tarde en la noche. Ocho personas murieron en piscinas.

Muchos no piensan lo suficiente en la seguridad

Casi cada tercera víctima cuyo edad se conoce era mayor de 70 años. 64 personas en este grupo de edad se ahogaron. Además, 60 personas entre las edades de 50 y 70 también murieron. Esto significa que el número de personas mayores de 50 años que se ahogaron ha aumentado en 41 en comparación con el mismo período del año pasado, según el informe de la DLRG. Las condiciones preexistentes a menudo son la causa de los accidentes de baño entre los nadadores mayores. También murieron siete niños menores de diez años.

Hasta el final de julio, hubo 20 accidentes fatales relacionados con actividades de ocio como el paddle surf o la navegación. Este número ya es tan alto como todo el año pasado. La DLRG aconseja a la gente que use chalecos salvavidas cuando practique deportes acuáticos. "Desafortunadamente, muchas personas no piensan lo suficiente en su propia seguridad, no toman precauciones y sobreestiman sus habilidades", explicó Vogt.

La gente también tuvo accidentes en zonas inundadas, señaló la DLRG. El cambio climático también trae nuevos desafíos en términos de seguridad. La gente pasa más tiempo cerca del agua durante todo el año, lo que aumenta la probabilidad de accidentes. Las inundaciones más frecuentes también ponen en riesgo la vida de las personas. La DLRG aboga por más educación sobre los peligros del agua y las inundaciones.

Dado el aumento del número de accidentes de baño y ahogamientos, la DLRG sugiere firmemente evitar nadar en ríos debido a los riesgos inherentes de las aguas en movimiento. Desafortunadamente, muchas personas pasan por alto su seguridad, subestiman los posibles peligros y no utilizan las precauciones necesarias mientras participan en actividades acuáticas.

