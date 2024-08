- DLRG: Más muertes en el Rin del Norte

En los primeros siete meses del año, 42 personas se ahogaron en Renania del Norte-Westfalia - cinco más que el año pasado. La Asociación Alemana de Salvamento (DLRG) anunció esto en un informe intermedio. Esto corresponde a un aumento del 14 por ciento. "Si el verano hubiera sido más consistente, incluso más vidas habrían sido perdidas", dijo la presidenta de la DLRG, Ute Vogt.

El aumento en NRW fue en línea con la tendencia nacional. Como el estado federal más poblado, NRW también tuvo el mayor número de muertes por ahogamiento, seguido de Baviera con 35 fallecimientos. Hasta ahora este año, el mes más mortífero en NRW ha sido mayo. El año pasado, junio fue el mes más mortífero hasta ese momento.

Más de dos tercios de las víctimas de ahogamiento fueron hombres. El grupo de edad más afectado fueron los de 66 a 70 años, seguidos de los de 41 a 45 años. Al igual que en el año anterior, los ríos y lagos fueron los cuerpos de agua con el mayor número de incidentes fatales de ahogamiento: 29 de las 42 víctimas de ahogamiento fueron rescatadas de ríos y lagos.

Sin embargo, tres personas se ahogaron en piscinas hasta ahora este año - el año pasado, no hubo ninguna muerte por ahogamiento en una piscina en NRW en los primeros siete meses. "Above all, we must stop the trend towards more non-swimmers and poor swimmers", Vogt emphasized.

The DLRG lifeguards also advised water sports enthusiasts, such as stand-up paddle boarders, kitesurfers, or boaters, to wear a life jacket. Even good swimmers are not immune to circulation problems after falling into the water.

