Disturbios por derechos en Gran Bretaña: Individuos de origen pakistaní acusados de actos de ciberterrorismo

Un ingeniero de software de 31 años, que dirigía el sitio Channel3Now como su principal fuente de ingresos y no tenía experiencia periodística más allá de eso, es el centro de las declaraciones de un representante de la FIA. Se dice que el hombre escribió un artículo que señalaba a un solicitante de asilo musulmán como el perpetrador de una masacre en Southport, Inglaterra, lo que llevó a la propagación de información errónea en la web y a disturbios de extrema derecha en todo el país.

Las investigaciones preliminares indican que el objetivo principal del individuo era obtener beneficios de contenido sensacionalista, según una fuente de la FIA. Este artículo inflamatorio se publicó poco después del incidente de Southport el 29 de julio y se difundió rápidamente en diversas plataformas digitales. El sospechoso, originario de Pakistán, fue detenido inicialmente durante un día.

Durante una clase de baile temática musical, en la que se tocaban canciones de la estrella pop Taylor Swift, tres niñas de seis, siete y nueve años lamentablemente perdieron la vida. Ocho menores más resultaron heridos, junto con dos adultos que intentaron ayudar a los niños.

Un joven de 17 años originario de Gales,whose parents come from Rwanda, a majority-Christian country, was apprehended by the police in connection with the crime. Misinformation about the culprit quickly circulated online, leading to a surge of far-right outbursts with violent attacks on mosques and refugee shelters.

The parents of the injured children in the dance class were deeply saddened and concerned for their safety. Despite the misinformation, many local children and their families joined a peace march to promote unity and understanding among the community.

