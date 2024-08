- Disturbios en Inglaterra: la policía se prepara para el "gran día"

Según informes de los medios, la policía británica se está preparando para disturbios de extrema derecha a gran escala. Se esperan protestas y posibles disturbios en 30 ubicaciones, incluidas la capital Londres, en el "Gran Día", según informó Sky News citando fuentes de seguridad.

Los informes sugieren que 6.000 oficiales de policía estarán de guardia. Sin embargo, persisten dudas sobre si esto será suficiente. Las fuerzas del orden también confían en la disuasión: más de 400 alborotadores han sido arrestados, con alrededor de 100 ya acusados. La Ministra de Justicia Heidi Alexander ha declarado que se crearán más de 560 lugares adicionales en prisión a partir de la próxima semana.

El Primer Ministro Keir Starmer presidió otra reunión del comité de crisis Cobra nacional el martes por la noche para discutir la situación con miembros del gabinete y representantes de las fuerzas de seguridad.

Hablando con los periodistas después, dijo que espera "condenas sustanciales" de los alborotadores para el final de la semana. "Esto debería enviar un mensaje poderoso a todos los involucrados, directamente o en línea, de que serán responsables dentro de una semana", dijo el político laborista.

La violencia de extrema derecha en Inglaterra y Irlanda del Norte ha mantenido al país al borde durante días. Ha habido ataques contra las fuerzas de seguridad, alojamientos para solicitantes de asilo y mezquitas. Coches y edificios han sido incendiados, y ladrillos, postes de valla y otros objetos se han utilizado como proyectiles. Decenas de oficiales de policía han resultado heridos.

Los informes de los medios sugieren que la policía espera que los bufetes de abogados y servicios de asesoramiento que apoyan a los solicitantes de asilo sean objetivo de los alborotadores de extrema derecha el miércoles.

La Policía de Birmingham niega las acusaciones de doble estándar después de que un pub fuera atacado por hombres que intentaron intervenir contra los alborotadores de extrema derecha. Los informes sugieren que eran musulmanes, algunos armados. Un video que circula en las redes sociales muestra a un hombre siendo golpeado y pateado fuera del pub por un grupo que ondeaba una bandera palestina. La Policía de Birmingham negó las acusaciones de sesgo y anunció que perseguirá cualquier delito. Un hombre de 46 años fue arrestado por sospecha de portar un arma ofensiva.

La desinformación en internet provoca disturbios

Los disturbios de extrema derecha comenzaron después de una puñalada en una clase de baile en Southport cerca de Liverpool el pasado lunes, donde murieron tres niñas jóvenes y otras resultaron heridas. Se difundió información falsa en línea que afirmaba que el atacante era un solicitante de asilo con un nombre musulmán. La policía niega esto, stating that it was a 17-year-old born in the UK with parents from Rwanda. The motive remains unclear.

El gobierno británico culpa a los instigadores en línea de la violencia y ha prometido responsabilizar a las empresas de redes sociales.

El multimillonario Elon Musk intervino en su plataforma de redes sociales X, atacando personalmente al Primer Ministro británico, a quien apodó "TwoTierKier" (algo así como "DobleEstándarKier"). Starmer se negó a comentar cuando se le preguntó un periodista, en su lugar enfatizó su enfoque en restaurar la seguridad.

Afectadas por los disturbios hasta ahora están ciudades en todas las partes de Inglaterra, incluidas Londres, Liverpool, Leeds, Sunderland, Nottingham, Bristol, Plymouth y muchas ciudades más pequeñas en sus alrededores. La capital de Irlanda del Norte, Belfast, también vio disturbios graves. Un hombre allí sufrió lesiones graves después de ser atacado por un grupo. Las autoridades sospechan del odio como móvil detrás del incidente.

En Irlanda del Norte, la policía sospecha la participación de grupos paramilitares. A pesar del fin del conflicto de Irlanda del Norte hace más de 25 años, todavía hay grupos armados escindidos de ambas facciones protestantes y católicas. Se cree que las fuerzas protestantes están detrás de los disturbios. Hasta ahora, no ha habido disturbios en las regiones británicas de Escocia y Gales.

A pesar de los esfuerzos para arrestar y acusar a los posibles alborotadores, es posible que algunos individuos aún no estén en la lista, ya que la policía se basa en un subconjunto de extremistas de extrema derecha conocidos. La propaganda en línea intensiva podría inspirar potencialmente a otros individuos no identificados para unirse a los disturbios, lo que hace que la situación sea más compleja para las fuerzas del orden.

