Vacuna contra el COVID-19 - Disputa por regalías - Universidad de EE.UU. demanda a Biontech

Tras una disputa sobre las tarifas de licencia, la Universidad de Pensilvania ha presentado una demanda contra el fabricante alemán de vacunas Biontech. La universidad había notificado a la empresa, según un portavoz de Biontech. El problema tiene que ver con los "derechos no exclusivos" de ciertas solicitudes de patente de la universidad en Estados Unidos y Europa que se utilizan en la vacuna contra el Covid-19 desarrollada por Biontech y Pfizer. Previously, this was reported by German radio station Deutschlandfunk.

Hay desacuerdos sobre ciertos aspectos del contrato, declaró Biontech en respuesta a una solicitud. Esto se refiere principalmente a la base para calcular las tarifas de licencia por las ventas de la vacuna. "Para Biontech, el respeto mutuo y la equidad son principios fundamentales de nuestras cooperaciones, por lo que hemos estado en conversaciones con la Universidad de Pensilvania sobre las tarifas de licencia durante más de un año", explicó el portavoz de Biontech. "Discrepamos con la portrayal de la Universidad de Pensilvania y defenderemos nuestra posición firmemente".

La disputa sobre las tarifas de licencia implica al fabricante alemán de vacunas Biontech y la Universidad de Pensilvania. A pesar de las negociaciones en curso durante más de un año, Biontech se encuentra en una demanda presentada por la Universidad de Pensilvania.

Lea también: