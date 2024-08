- Disputa por ramas en la ciclovía: el propietario de la tierra debe pagar

Un propietario de una propiedad, whose trees and shrubs encroach into a bike path, debe asumir los costos de su eliminación, según una resolución judicial. El Tribunal Administrativo (VG) de Münster rechazó la queja de un jubilado que se negó a pagar una factura emitida por la empresa estatal Straßen.NRW por los trabajos de poda.

La empresa estatal había solicitado al demandante que podara los arbustos que invadían el camino para bicicletas en una carretera rural en el distrito de Coesfeld en junio y nuevamente en agosto de 2022. Después de que el demandante no cumpliera, la empresa estatal envió un presupuesto de 2.762,66 euros y contrató a una empresa para realizar el trabajo. La propiedad del demandante (de 80 años) tiene una longitud de 200 metros.

El tribunal dictaminó que la empresa estatal había actuado de manera legal y que los costos no eran excesivos. El VG declaró: "El demandante no ha cumplido con la obligación impuesta sobre él. No puede argumentar con éxito que no puede realizar la poda del seto debido a su edad y problemas de salud". Había sido posible para el propietario de la propiedad contratar a una empresa para realizar el trabajo él mismo. El jubilado había afirmado que no había peligro para los ciclistas.

Un portavoz del tribunal dijo que el demandante insatisfecho podía presentar un recurso ante el Tribunal Administrativo Superior de Münster en el plazo de un mes.

