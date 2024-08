- Disputa entre el gobierno federal y el estado por el rápido tiroteo de lobos

Después de años de debate sobre la amenaza que los lobos representan para las economías alpinas y pastoriles, se está gestando un juego de "caliente patata" entre el gobierno federal y Baviera: la ministra federal de Medio Ambiente, Steffi Lemke (Verdes), quiere facilitar la rápida eliminación de lobos, pero el gobierno estatal de Múnich exige más concesiones del gobierno federal.

Baviera al gobierno federal: "Establece un estado de conservación favorable"

Actualmente, el gobierno federal aún no ha emitido la declaración oficial de que el lobo se encuentra en un "estado de conservación favorable" en Alemania, un requisito previo que podría simplificar el proceso burocrático para la eliminación de lobos. Lemke, por el gobierno federal, y las ministras Michaela Kaniber (CSU) de Agricultura y Hubert Aiwanger (Elección Libre) de Asuntos Económicos, pidieron concesiones mutuas en la inspección principal alpina de este año en Oberammergau.

Gobierno federal a Baviera: Depende de ti

Lemke destacó que quiere ayudar a los agricultores alpinos que temen por su sustento debido al regreso de los lobos. El Ministerio Federal de Medio Ambiente ha iniciado, por lo tanto, una regulación de eliminación rápida. "Exhorto a los estados federados a utilizar esta regulación de eliminación rápida", dijo la ministra federal de Medio Ambiente. "Pueden hacerlo, simplemente tienen que hacerlo". Puede informar "el buen estado de conservación" del lobo a Bruselas mañana. "Necesito el consentimiento de Baviera para eso. Ese es el consentimiento que ha faltado durante varios meses".

Se exigen concesiones mutuas

El ministro de Asuntos Económicos, Aiwanger, contraatacó en el evento diciendo que, que él sepa, aún no se ha disparado ningún lobo en Alemania basado en esta regulación. "Cada juez detiene cada eliminación". La razón del anterior no consentimiento de Baviera al "buen estado de conservación" es que se supposed to apply only to some federal states and not to Bavaria.

"Haz una concesión", demandó la ministra de Agricultura Michaela Kaniber (CSU) a Lemke. "Finalmente necesitamos una forma de gestionar la población, porque el número de lobos en Alemania y Europa está aumentando rápidamente". Kaniber citó cifras de la Asociación Alemana de Caza, que muestran que el número de lobos en Alemania está creciendo anualmente en un 40 por ciento. "Estamos perdiendo la cara de los Alpes, estamos perdiendo la cara de Baviera, y así también la base de nuestra patria", advirtió Kaniber.

"No pertenece aquí"

El ambiente entre los agricultores está caldeado. El regreso de los lobos significaría el fin de la agricultura alpina, advirtió el agricultor Klement Fend. La protección de animales con cercas no es posible. Se debe encontrar una solución: "Si no con la conservación de la naturaleza, entonces contra la conservación de la naturaleza" - se refería a la cooperación de los agricultores con la Asociación Alemana de Conservación de la Naturaleza.

La mayoría de los políticos locales en los Alpes bávaros también están en contra del regreso de los lobos. "No queremos exterminar al lobo", dijo el alcalde de Oberammergau, Andreas Rödl (CSU). "No pertenece aquí".

