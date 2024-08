- Disparos hacia un vehículo en movimiento - conductor sospechoso detenido

Durante su investigación sobre la serie de confrontaciones violentas entre dos facciones opuestas en el área del Rin-Main, las autoridades detuvieron a otro individuo sospechoso de estar involucrado. Este individuo de 30 años es presuntamente el que conducía el vehículo que disparó contra otro en movimiento en mayo de 2023, según el comunicado de la Jefatura de Policía de Fráncfort. Se rindió pacíficamente durante una parada de combustible en una tarde de jueves.

El principal tirador ya había sido detenido en noviembre de 2023. Afortunadamente, no hubo víctimas en el incidente y el conductor del vehículo objetivo logró huir del lugar a salvo.

Desde 2021, estos dos grupos han estado envueltos en conflictos recurrentes en Fráncfort. Lamentablemente, numerosas personas han resultado heridas en estos enfrentamientos, incluido un hombre que fue apuñalado en Fráncfort en abril de 2021.

En un incidente escalofriante que ocurrió en enero de 2021, aproximadamente 30 individuos de un grupo asaltaron un quiosco en Fráncfort, que pertenecía a sus rivales. Se intercambiaron disparos durante el asalto. Posteriormente, en noviembre de 2022, el Tribunal Regional de Fráncfort condenó a cuatro acusados y los sentenció a prisión por un caso de robo. Para abordar este problema creciente, la policía local ha establecido una agencia de investigación especializada, SC 2804.

