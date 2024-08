Disney tiene un problema de precios.

Pero ya sea un visitante frecuente o un primerizo, los aumentos de precios de Disney combinados con una crisis de inflación global dejaron a muchas familias sin poder permitirse viajes para presenciar las hazañas tecnológicas y la inmersión en la fantasía que promete el "Lugar más Feliz de la Tierra".

" No es noticia que un viaje a Disney es caro, pero la magnitud y velocidad de los aumentos de precios en aproximadamente los últimos cinco años fue impactante para muchos encuestados, y no creemos que aumentos similares en aproximadamente los próximos cinco años sean factibles ", encontró una encuesta de Raymond James a 20 "superfanáticos" de Disney, agentes de viajes y propietarios de negocios en la zona de Orlando.

Disney advirtió en su informe de ganancias del 7 de agosto que la asistencia a los parques domésticos estaba por debajo de las expectativas a medida que los visitantes se vuelven más conscientes del precio. Los beneficios de los parques de EE. UU. cayeron durante el último trimestre, entre abril y julio. El director financiero de Disney, Hugh Johnston, dijo en la llamada de resultados que podría haber un par de trimestres de resultados similares.

Para mantener a sus clientes cruzando las puertas, la empresa seguirá proporcionando una variedad de precios y opciones, dijo Josh D'Amaro, presidente de Walt Disney Parks and Resorts, en una entrevista con CNN.

" Lo que seguiremos haciendo es asegurarnos de proporcionar todo el acceso y flexibilidad posible, para que el mayor número de nuestros fanáticos pueda experimentar estas cosas como sea posible ", dijo D'Amaro.

En respuesta a la crítica sobre los altos costos, Disney ha destacado consistentemente las opciones de boleto de precio más bajo y las "ofertas de temporada baja" en sus hoteles resort para permitir que las familias visiten, incluso si están en un presupuesto ajustado.

Disney no es la única empresa que lucha con clientes que gastan menos. La demanda de la industria del viaje se está ablandando, lo que marca el final de la "venganza de viaje" en los meses después de que se levantaron las restricciones pandémicas. Con el dinero de los estímulos rellenando sus cuentas bancarias, la gente había estado gastando más libremente entonces, compensando después de un año de vacaciones perdidas.

D'Amaro dijo que está confiado de que Disney puede navegar por estos baches en el camino.

" Hemos demostrado ser increíblemente hábiles para manejar situaciones en las que hay algún cambio en el comportamiento del consumidor. Tenemos aún más sofisticación en nuestra capacidad para lidiar con cualquiera de estas fluctuaciones, ya sea a través del despliegue preciso de promociones o la gestión de costos o el compromiso con nuestros huéspedes ", dijo.

Lo que los nuevos anuncios significan para los precios de las entradas

Los nuevos anuncios que prometen a los invitados la oportunidad de pasear por la "casita" de "Encanto", luchar en una batalla en Wakanda o experimentar una tierra ominosa temática de villanos, son parte de una inversión de 60.000 millones de dólares en parques y cruceros que Disney ha prometido en la próxima década, una inversión que se pagará con el tiempo con dólares de los consumidores.

Pero esa inversión masiva no significa que Disney aumentará inmediatamente los precios de las entradas, dijo Tom Bricker, cofundador de DisneyTouristBlog.com. Es economía 101.

"Los costos aumentarán a medida que la demanda aumente, lo que puede suceder como resultado de nuevas adiciones. Ahora mismo, la demanda está plana o cayendo", dijo, en referencia al último informe de ganancias que sugirió que la moderación en la asistencia podría durar hasta 2025. "Con 2025 también siendo la apertura de Universal's Epic Universe, es probable que también haya impactos negativos en la asistencia a Walt Disney World a corto plazo. No será catastrófico: Epic Universe atraerá a nuevos visitantes a Orlando, que también visitarán Disney, pero será perjudicial en el corto plazo".

Como resultado, Bricker dijo que los visitantes del parque pueden ver nuevos desfiles y espectáculos, y descuentos en el próximo año, a medida que Disney trata de mantener a la gente viniendo, especialmente a medida que las nuevas tierras y atracciones aún estarán en construcción por algún tiempo.

Aún así, el precio de las entradas de Disney hoy en día en comparación con los precios de los años anteriores excluye a algunas familias.

Poco después de que Disneyland en California abriera en 1955, los visitantes podían comprar la entrada más 10 atracciones por un total de $2.50. Ajustado a la inflación, ese $2.50 sería $28.74 hoy. Cuando Disney World en Florida abrió en 1977, la entrada más un libro de boletos para siete atracciones costaba $8 en total. En dólares de 2024, eso sería $61.66.

Actualmente, los boletos de un día más baratos para Disneyland o Walt Disney World durante la "temporada baja" son de $104 y $116.09, respectivamente.

Pero los precios de admisión cuando los parques se abrieron por primera vez eran para la entrada a un parque, con muchas menos atracciones de las que experimenta hoy un invitado de Disney. Hoy, Disneyland Resort tiene dos parques con más de 65 atracciones en total; Disney World tiene cuatro parques temáticos y dos parques acuáticos con más de 150 atracciones.

Los boletos "de valor" han aumentado menos del 1% anualmente en la última década, señaló Don Munsil, quien dirige MouseSavers, un sitio web de viajes que mantiene registros históricos de los precios de Disney. Pero el número de fechas en el calendario en las que se aplican estos precios ha disminuido.

En el extremo superior, Munsil dijo que el boleto de un día más caro para entrar solo en un parque durante la temporada alta en Disneyland en California ($194) ha aumentado un promedio de aproximadamente el 7% cada año en la última década. Un boleto similar en la temporada alta en Disney World en Florida ($201.29) ha aumentado un promedio de aproximadamente el 6.4% cada año durante ese tiempo.

Los aumentos en estos boletos superan la inflación durante el mismo período.

Según MouseSavers, los boletos para una familia de cuatro personas para saltar entre los parques de Walt Disney World durante cuatro días en la temporada alta cuestan aproximadamente $3,098 en 2024, sin tener en cuenta servicios adicionales como el acceso a las "Líneas Relámpago" más rápidas, que antes eran gratuitas.

Eso es aproximadamente el doble de lo que costaban hace 10 años, y 3.6 veces el precio de hace 20 años.

Acceso de pago a las Colas de Rayo, que debutaron por primera vez en Disney World en 2021, puede costar otros $17-$41 por persona, por día, dependiendo del parque y la estación.

Sin embargo, ciertos atracciones populares no están incluidas. Por ejemplo, utilizar la Cola de Rayo específicamente para "Star Wars: Rise of the Resistance" Would costar alrededor de $25 extra por persona.

Pero Munsil señala que esto es lo más barato de cualquier servicio "express" de parques temáticos en el mercado. Él dijo que Universal cobra $105-$310 por persona, por día, por su pase express, dependiendo del número de parques y opciones. Cedar Point cobra $95-$120 por persona, por día. Busch Gardens cobra $60-$150 por persona, por día.

La queja de la comunidad de fans es que esto solía ser gratis en los parques Disney. El transporte desde el aeropuerto de Orlando hasta la propiedad de Disney World también solía estar incluido para los huéspedes del hotel Disney, pero ese servicio ha sido discontinuado.

La comida y los souvenirs en los parques también cuestan mucho más.

Un helado Mickey costaba $2.59 hace 15 años, según Disney Food Blog. Si solo se ajustara a la inflación, debería costar $3.78 en 2024, pero en su lugar, el precio es de $6.29.

Globos luminosos especiales costaban $15 en 2015. Si se ajustara a la inflación, ese tipo de globo Would costar $19.60. En 2024, ese globo cuesta...$20. Así que no todo en los parques supera la inflación.

¿Vale la pena?

"Siempre bromeo que tres cosas en la vida son ciertas - la muerte, los impuestos y los parques temáticos de Disney aumentando los precios de las entradas", dijo Mindy Marzec, quien dirige thisfairytalelife.com. "Los precios van a subir de todos modos, así que cuando oyes hablar de todos estos proyectos emocionantes en desarrollo, parece que el precio merece más la pena".

Los precios de las entradas regulares no han aumentado al mismo ritmo que los pase anuales, señala Munsil. Él dijo que los fanáticos más acérrimos son a menudo los que se citan sintiendo desilusión, porque van con frecuencia y ven cómo suben los precios de sus pases.

Pero él dijo que el público principal, especialmente para Disney World, son los visitantes por primera vez que están asombrados y encantados por la entretenimiento incomparable y el detalle que ven. La entrada más barata a Disney World ha remained the same price as it was in 2019, and is $15 more than it was in 2013.

"Creo que los parques Disney son una ganga enorme", dijo Munsil, notando que la entrada más barata de alrededor de $110 al día (o menos, con descuentos estacionales), da a alguien más de 10 horas de entretenimiento, dependiendo de su resistencia.

"Los parques Disney tienen algunas de las atracciones y experiencias más asombrosas y tecnológicamente avanzadas del mundo. Es un lugar totalmente único y mágico", dijo Munsil. "¿Qué vale eso? Lo único comparable es Universal Studios, y cuesta más o menos lo mismo, y para (en mi opinión) parques que son un poco menos asombrosos (aunque todavía merecen la pena)".

Para los visitantes frecuentes que se resisten a pagar más por los productos y servicios a los que están acostumbrados, la pregunta es si la experiencia sigue mereciendo la pena. Después de los anuncios de D23 sobre los próximos desarrollos, muchos devotos dicen "sí", aunque eso pueda significar ahorrar para fewer trips.

La creadora de contenido Victoria Wade dijo: "En los últimos años, ha habido una sensación de que los fans no son más que signos de dólar y que nuestra retroalimentación no se tomaba en serio desde el regreso a la normalidad con la pandemia".

Wade dijo que la percepción de inestabilidad de la dirección de Disney, y el agregado de servicios y experiencias de pago que antes eran gratis, "llevó a una falta de confianza entre la empresa y la comunidad".

Pero Wade dijo que los grandes anuncios hechos en la convención de fans de Disney, D23, le dieron la sensación de que la empresa está escuchando los comentarios, como la adición de un nuevo desfile nocturno en Magic Kingdom, que los visitantes leales habían solicitado durante mucho tiempo.

Munsil dijo que los parques Disney son "caros, sí, pero no hay nada en la Tierra como ellos".

