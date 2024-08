Disney quiere que se elimine el pleito por homicidio injusto porque el viudo compró un boleto de Epcot y tuvo a Disney

Los documentos judiciales muestran que la empresa está tratando de desestimar la demanda de $50,000 porque el demandante, Jeffrey Piccolo, se inscribió para una prueba gratuita de un mes del servicio de transmisión Disney+ en 2019, lo que requiere a los usuarios de la prueba arbitrar todas las disputas con la empresa. Los abogados de la empresa también afirman que, debido a que Piccolo utilizó el sitio web de Walt Disney Parks para comprar entradas para el Epcot Center, Disney está exenta de una demanda del patrimonio de la esposa fallecida de Piccolo, Kanokporn Tangsuan, quien murió a causa de una reacción a graves alergias alimentarias.

En un escrito judicial en respuesta a los argumentos de Disney, el abogado de Piccolo, Brian Denney, calificó el argumento de Disney de "ridículo" y dijo que la idea de que suscribirse a una prueba gratuita de Disney+ Would bar a customer’s right to a jury trial "with any Disney affiliate or subsidiary, is so outrageously unreasonable and unfair as to shock the judicial conscience."

Walt Disney Parks and Resort is "explicitly seeking to bar its 150 million Disney+ subscribers from ever prosecuting a wrongful death case against it in front of a jury even if the case facts have nothing to with Disney+," Denney wrote in court papers as a response.

Piccolo está buscando daños superiores a $50,000 en virtud de la Ley de Muerte Improbada de Florida, así como daños por dolor y sufrimiento mental, pérdida de compañía y protección, pérdida de ingresos y gastos médicos y funerarios.

Disney no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de CNN.

En octubre de 2023, Kanokporn Tangsuan, su esposo Jeffrey Piccolo y la madre de Piccolo cenaron en Raglan Road Irish Pub en Disney Springs, que forma parte del resort de Walt Disney World en Florida. Elegieron comer en el restaurante, según la demanda, porque creían que tendría las debidas precauciones para no servir productos lácteos y nueces a Tangsuan debido a sus alergias.

El camarero garantizó a la pareja que ciertos alimentos podrían ser preparados sin alérgenos, lo que la pareja confirmó "varias veces más", según la demanda. También ordenó una fritura vegana, scallops, anillos de cebolla y un pastel de pastor vegano.

A pesar de que algunos de los alimentos entregados no tenían banderas de alérgenos, el camarero volvió a asegurarles que eran libres de alérgenos, pero después de la cena, Tangsuan, de 42 años, comenzó a "sufrir una reacción alérgica aguda grave" mientras hacía compras en el área de Disney Springs, según la demanda.

A pesar de administrarse un Epi-Pen a sí misma, Tangsuan murió a causa de "anafilaxia debido a niveles elevados de productos lácteos y nueces en su sistema", según la demanda, atribuyendo la información a una investigación del médico forense.

–CNN’s Ramishah Maruf y Maria Sole Campinoti contribuyeron a esta información.

Lea también: