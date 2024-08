Se prevé una disminución en las expectativas de ventas - Disminución del número de vendedores de árboles navideños

Algunos proveedores de árboles de Navidad en Brandeburgo prevén menos compradores este año y están obligados a recortar gastos. "Estamos reduciendo nuestros puntos de venta de 100 a 50", declaró Christian Mai, director de Werder Tannenhof. El año pasado, menos personas visitaron las plantaciones para elegir su propio árbol.

Mai atribuyó el descenso al aumento del precio de los combustibles. La gente estaba pensándose tres veces antes de aventurarse a buscar un árbol muy lejos. Además, los productores se enfrentaron a costos más altos debido al aumento del precio de los combustibles, la protección de las plantas y los fertilizantes, así como al aumento del salario mínimo. La escasez de mano de obra también fue un obstáculo. Fue difícil encontrar vendedores confiables y motivados para los puestos.

Debido a estos factores, los proveedores de árboles de Navidad decidieron reducir las ventas. Acciones similares se estaban tomando por los productores en toda Brandeburgo y más allá.

Los clientes tendrán que gastar más

"Todo el mundo está afilando sus lápices", dijo Mai, quien también se encuentra en la junta ejecutiva de la Asociación Federal de Productores de Árboles de Navidad. Él maneja una plantación en Turingia que cubre 40 hectáreas, además de la que se encuentra en Werder, donde crecen 80 hectáreas de árboles de Navidad.

Holger Zahn, CEO de Späth'sche Baumschulen, también informó un aumento en los costos de transporte, lo que llevó a un aumento del 5% en el precio de los árboles este año. Los clientes pueden esperar pagar alrededor de 40 euros por un árbol de primera calidad entre 1.25 y 1.50 metros, y alrededor de 50 euros por uno entre 1.50 y 1.75 metros. Él atribuyó el aumento a los precios de los combustibles, las tarifas de peaje y el salario mínimo.

Según Zahn, la nursery, ubicada en Berlín, cultiva árboles de Navidad en 20 hectáreas en Brandeburgo, pero no solo árboles de Navidad. En total, 60 empresas cultivan árboles de Navidad en 600 hectáreas.

Al igual que Werder Tannenhof, Späth'sche Baumschulen no indicó ninguna pérdida relacionada con el clima debido a las lluvias adecuadas. Sin embargo, también enfrentaron una escasez de trabajadores temporales. Otro desafío que muchos propietarios de negocios en la industria enfrentaron, pero que se resolvió en la empresa de Zahn, fue encontrar a alguien que continuara con el negocio.

A pesar de que los clientes gastan menos en jardines y en la Navidad debido a la inflación y otras compras, Zahn permaneció "cautelosamente optimista" acerca de la temporada que se avecina.

Christian Mai compartió el optimismo de Zahn para la temporada. No solo porque el clima fue favorable este año y no hubo pérdidas de cosecha, sino también porque creía que muchas personas aún comprarían un árbol, aunque no tan

Lea también: