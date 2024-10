disminución del número de alemanes que emigran a los Estados Unidos

Parece que el atractivo de The Dreamland, también conocido como Estados Unidos, ha disminuido entre los alemanes. Las últimas estadísticas muestran que menos alemanes están estableciéndose permanentemente en Estados Unidos. Por otro lado, más estadounidenses están buscando la ciudadanía alemana.

Los datos de la Oficina Federal de Estadística indican que aproximadamente 9.200 alemanes emigraron a Estados Unidos en 2023. Exceptuando los años de COVID, esta cifra es la más baja en dos décadas. En comparación, alrededor de 12.300 alemanes se mudaron a Estados Unidos en 2003.

A pesar de la disminución, Estados Unidos sigue siendo uno de los principales destinos para los inmigrantes alemanes. Solo Suiza (21.000) y Austria tuvieron un número más alto de inmigrantes alemanes el año pasado.

En 2023, había alrededor de 520.400 alemanes residiendo en Estados Unidos, lo que representa una disminución del 11% en comparación con una década atrás. Sin embargo, el número de ciudadanos estadounidenses en Alemania ha aumentado en un 29%. En 2023, alrededor de 125.800 ciudadanos estadounidenses llamaron a Alemania su hogar.

La Oficina de Estadísticas de Inmigración informó que alrededor de 4.200 alemanes obtuvieron la ciudadanía estadounidense en 2022. Esta cifra ha remainedo relativamente estable a lo largo de los años, y los datos para 2023 aún no se han publicado.

Por otro lado, el número de estadounidenses que obtienen la ciudadanía alemana ha aumentado más de ocho veces desde 2003 hasta 2023. Aproximadamente 2.000 estadounidenses obtuvieron la ciudadanía alemana en 2023.

Menos uniones germano-estadounidenses

La Oficina Federal explica que la mayoría del aumento en la ciudadanía alemana para estadounidenses son casos "viejos" y "de restitución", es decir, antiguos ciudadanos alemanes whose citizenship was revoked due to political, racial, or religious reasons between 1933 and 1945, and their descendants, were granted citizenship.

El número de matrimonios entre alemanes y ciudadanos estadounidenses ha disminuido en las últimas dos décadas. En 2003, alrededor de 1.740 parejas de este tipo contrajeron matrimonio, mientras que en 2023 la cifra bajó a alrededor de 1.230, una disminución del 29%.

A pesar de la disminución en la inmigración alemana permanente en Estados Unidos, Estados Unidos sigue siendo un destino popular para la migración alemana, ocupando el tercer lugar detrás de Suiza y Austria en 2023. Esta disminución en la migración germano-estadounidense puede contribuir a menos uniones germano-estadounidenses, ya que el número de matrimonios entre alemanes y ciudadanos estadounidenses ha disminuido en un 29% en las últimas dos décadas.

