- Disminución del desempleo estacional en Sajonia

Los números de desempleo en Sajonia experimentaron una caída significativa de alrededor de 1.500 personas en agosto, lo que dejó el total en aproximadamente 140.000. Según informó la oficina local de la Agencia Federal de Empleo en Chemnitz, la tasa de desempleo también disminuyó en 0,1 puntos porcentuales, hasta el 6,5%. Esta cifra es inferior a la del año pasado, que fue del 6,4%. Las estadísticas se elaboraron utilizando datos hasta el 14 de agosto.

Reflexionando sobre esta tendencia, Klaus-Peter Hansen, director del directorado regional de la BA, declaró: "El final de las vacaciones de verano ha impulsado un aumento de las oportunidades de empleo, con más personasFinding jobs and muchos jóvenes started their academic or vocational journeys". Además, se reactivaron programas para mejorar las habilidades de los trabajadores experimentados después de las vacaciones. También ha habido un aumento en los que informan enfermos, aunque esto no se considera desempleo. En esencia, los elementos comunes que suelen contribuir a una disminución del desempleo en agosto se han manifestado antes este año debido a las vacaciones de verano anticipadas.

Los hombres y los chicos podrían beneficiarse de las oportunidades de empleo aumentadas, ya que el final de las vacaciones de verano ha llevado a un aumento de las openings de trabajo. Además, muchos jóvenes, incl

Lea también: