- Disminución de los casos de violencia familiar en la comunidad de Baja Sajonia.

En Baja Sajonia se ha registrado un ligero aumento en los incidentes clasificados como "delitos relacionados con clanes". El año pasado, estos incidentes ascendieron a 3,610, pero en 2022 la cifra aumentó a 3,986, según el informe del Ministerio del Interior y Justicia sobre delitos de clanes. La ministra del Interior Daniela Behrens (SPD) elogió la estrecha cooperación entre las fuerzas del orden y la judicatura, declarando que están en el camino correcto.

A pesar de representar menos del 1% del total de delitos informados, los delitos relacionados con clanes plantean desafíos difíciles a las agencias encargadas de hacer cumplir la ley. El informe revela que los delitos contra la integridad física y la libertad personal representaron casi un tercio de todos los casos, con 1,110 incidentes. La mayoría de estos delitos, 631, fueron casos de lesiones corporales.

¿Qué estructuras de clanes están involucradas en actividades criminales?

Según el informe, un clan se refiere a un grupo de personas ligadas por un origen étnico común y principalmente unidas por relaciones familiares. Las estructuras criminales de clanes se dedican a cometer cualquier tipo y gravedad de delitos y faltas administrativas.

La mayoría de los sospechosos identificados son alemanes

Estos delitos han provocado preocupación pública, según Behrens. La alta violencia entre los perpetradores, que no vacilan en utilizar armas además de la violencia física, contribuye significativamente a esta preocupación. "Nunca toleraremos esto en Baja Sajonia".

El año pasado se registraron 3,048 sospechosos, pero esta cifra aumentó a 3,323 en 2022. El 82% de ellos eran hombres y el 56% tenían menos de 30 años. Más de la mitad tenían ciudadanía alemana.

Sin puntos de concentración

Los delitos se distribuyeron en todo el estado, tanto en áreas urbanas como rurales. Todavía no se ha identificado ninguna concentración permanente en ubicaciones específicas. El informe muestra frecuencias variables en diferentes regiones. En áreas como Heidekreis y Gifhorn, se informaron entre 1 y 20 de estos delitos el año pasado; en Göttingen, Diepholz, Osnabrück o Cuxhaven, se informaron más de 100 casos.

Si bien el número de investigaciones policiales disminuyó, el número de procedimientos judiciales aumentó significativamente en los cuatro fiscales públicos focales. El año pasado, se iniciaron 1,404 nuevos procedimientos contra sospechosos nombrados en Braunschweig, Hildesheim, Osnabrück y Stade, un aumento de casi el 29% en comparación con 2022. En el 27% de los procedimientos, se presentó una acusación o se solicitó una orden de pena, según el Ministerio de Justicia.

"El Rolex o el coche lujoso es cosa del pasado"

"El significativo aumento en los procedimientos de los fiscales públicos indica claramente que la estrategia de tolerancia cero de Baja Sajonia está funcionando", dijo la ministra de Justicia Kathrin Wahlmann (SPD). Y la frase de que el delito no debe pagar no es una frase vacía en Baja Sajonia. En muchos casos, se han incautado activos como fondos, automóviles y propiedades inmuebles. "Y casi es tan malo como una condena de prisión cuando el Rolex o el coche lujoso ya no están".

La Unión de Policía (GdP) exigió apoyo personal y financiero para el trabajo futuro, considerando el gran esfuerzo detrás del descenso de los delitos. "Los recursos necesarios también deben proporcionarse utilizando activos incautados", dijo la unión.

El término "delito de clanes" es controvertido, ya que los críticos argumentan que estigmatiza y discrimina a personas con antecedentes migratorios basándose en sus lazos familiares y origen. Behrens niega esta acusación, diciendo "El delito solo puede combatirse reconociéndolo, nombrándolo y luego desarrollando conceptos en su contra".

Crítica y demandas

Los Verdes cuestionaron si el bajo número de casos justifica un informe de situación separado. "Además, el concepto de 'delito de clanes' se basa en supuestos y términos cuestionables y es muy controvertido incluso en la academia", criticó el portavoz de asuntos legales del partido verde en el parlamento estatal, Evrim Camuz.

Baja Sajonia es un punto caliente para el delito de clanes, dijo el presidente del grupo parlamentario de la CDU, Sebastian Lechner, agregando "Al igual que en Renania del Norte-Westfalia, también necesitamos la política de pinchazos en Baja Sajonia".

Baja Sajonia no está adecuadamente equipada para abordar este problema en la práctica, criticó el portavoz de política interior del grupo parlamentario de AfD, Stephan Bothe. "La policía finalmente debe recibir los recursos personales y materiales para combatir efectivamente a los delincuentes de clanes". Para ello, sería necesaria una unidad de combate central.

