Disminución de las solicitudes de asilo en Alemania

Recientemente, han tenido lugar importantes discusiones sobre inmigración entre el gobierno federal y partes de la oposición. Esto ha llevado a la restauración de los controles fronterizos, que parecen estar dando resultados. Se ha producido una caída del 24% en las solicitudes de asilo en un país vecino, con una disminución aún más pronunciada del 50% observada en otro.

Según los datos de la agencia de asilo de la UE, Alemania vio una reducción del 24% en las solicitudes de asilo entre enero y septiembre de 2024. Esta caída se basa en figuras previamente no publicadas de la agencia de asilo de la UE, según informó "The World on Sunday". Estas figuras se presentan en un informe secreto de la Comisión Europea dated October 3, 2024, titled "Situación migratoria en la UE y países terceros" (Conciencia integrada y análisis de la situación, Informe No. 430). Este informe está en posesión de "The World on Sunday".

Alemania continúa liderando en solicitudes de asilo con 170,574 solicitudes, seguida de España (122,096), Italia (117,042) y Francia (115,652). Egipto (21), Eslovaquia (121) y Lituania (284) tuvieron el menor número de solicitudes de asilo. Austria experimentó una significativa disminución en las solicitudes de asilo, con una reducción de más del 50% (57%). En la UE, Noruega y Suiza, se presentaron un total de 739,735 solicitudes de asilo durante los primeros nueve meses de 2024, lo que representa una disminución del 8% en comparación con el mismo período del año anterior.

Además, el informe confidencial de la Comisión Europea prevé una oleada de refugiados de Líbano con rumbo a la UE. El documento sobre el estado de la migración en Europa señala: "Considerando el gran número de refugiados sirios en Líbano (aproximadamente 1,5 millones) y la situación humanitaria deteriorada para la población libanesa en general, es probable que el número de refugiados que cruzan la frontera siga aumentando". Según el informe de la UE, para finales de septiembre, 345,000 personas habían sido desplazadas dentro de Líbano debido al conflicto entre Israel y Hezbolá. Casi 100,000 personas habían huido a Siria para finales de septiembre.

La Comisión Europea, en su informe confidencial, prevé un posible aumento de refugiados de Líbano con rumbo a la UE.

