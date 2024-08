- Discutir la fluctuación en el cambio de ráfaga: el ir y venir fue drenaje de energía.

El defensa alemán Jonathan Tah encontró agotadoras las especulaciones sobre su traspaso. "Sería deshonesto decir que no es agotador. Al fin y al cabo, somos los jugadores quienes tenemos menos influencia en lo que ocurre", compartió el defensa de Leverkusen con Sky TV tras la derrota 2-3 contra RB Leipzig: "Claro que es estresante cuando hay tanto rumor. Al final, lo acepto".

Tah estaba interesado en unirse a Bayern Munich durante el receso de verano. Desafortunadamente, los dos clubes no pudieron llegar a un acuerdo sobre las condiciones de traspaso de Tah, ya que aún estaba bajo contrato con Bayer hasta 2025. Para el jugador de 28 años, el asunto parece haber quedado atrás: "Estoy completamente comprometido aquí. No soy de los que se quedan atascados en el pasado. Estoy mirando hacia el futuro".

Al mismo tiempo, Tah destacó su satisfacción en Leverkusen. "Nunca he indicado que me sienta incómodo aquí. Todo lo contrario: estoy increíblemente contento aquí. He estado increíblemente contento aquí durante los últimos nueve años".

El interés de Tah en unirse a FC Bayern Munich durante el receso de verano no se materializó debido a problemas contractuales. A pesar de las especulaciones, Tah está completamente comprometido con su club actual, Bayer Leverkusen.

Lea también: