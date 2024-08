- "Discusión sobre la incertidumbre": Habeck se opone al punto de vista de Söder

El ministro de Economía Verde, Robert Habeck (Verdes), ha manifestado su desdén hacia el ministro-presidente de Baviera, Markus Söder (CSU). "Ya no puedo tomar en serio a Markus Söder en términos de contenido y expertise", declaró durante una discusión con ciudadanos en su ministerio. Habeck fue preguntado por el moderador sobre las acusaciones de Söder de discriminación en cuestiones de ubicación, como la creación de una red de hidrógeno.

En materia de energía, Baviera depende en gran medida de otras regiones alemanas. Habeck hizo referencia al retraso de Baviera en energía eólica. Ahora se aplican regulaciones federales en Baviera también. Hace dos años, las propias empresas de Baviera abogaron por un aumento de la energía eólica, la eliminación de regulaciones obstaculizantes y lograron éxito en ello. Las líneas de transmisión que se están construyendo desde Alemania del Norte, Este y Oeste hacia Baviera están diseñadas para suministrar energía a Baviera. Las tuberías de hidrógeno también se llenarán en las regiones del norte. "Por lo tanto, si alguien tiene motivos para agradecer a Alemania por mantener su economía en marcha, es Markus Söder. Afirmar que nosotros lo discriminamos es alarmantemente desinformado".

También hablemos de Lindner

Habeck también fue preguntado sobre los comentarios del ministro de Hacienda, Christian Lindner. El líder de FDP había declarado que su partido no participaría en una posible coalición bajo el liderazgo de los Verdes. "Sí, estamos completamente de acuerdo con eso", respondió Habeck. "Si alguna vez me convierto en canciller federal, Christian Lindner no servirá como ministro de Hacienda".

Habeck se considera ampliamente como el candidato verde probable para canciller en las próximas elecciones federales de 2023. Lindner, Habeck y el canciller Olaf Scholz (SPD) han tenido negociaciones difíciles sobre un nuevo compromiso para el presupuesto de 2025.

Lea también: