Discurso sobre los compromisos de Ucrania considerado obsoleto por el representante del Kremlin

11:41 Munz: Se cuestiona la fuerza del ejército de BielorrusiaEl dictador Lukashenko está movilizando a decenas de miles de soldados a lo largo de la frontera con Ucrania, lo que preocupa en el país. Sin embargo, según el corresponsal de ntv Rainer Munz, esto podría ser más una muestra de fuerza que una amenaza real.**

11:25 Círculos de seguridad: Sugerencias de sabotaje ruso detrás de la alerta de GeilenkirchenInformes de inteligencia sobre una posible amenaza de un acto de sabotaje ruso utilizando un drone fueron detrás del aumento temporal del nivel de seguridad en la base de la OTAN en Geilenkirchen cerca de Aquisgrán, según círculos de seguridad alemanes. Se recibió una importante indicación de un servicio de inteligencia extranjero sobre "actividades preparatorias para un probable acto de sabotaje ruso contra la base de la OTAN", se informó.**

11:20 Imágenes satelitales: Rusos luchan por contener el fuego en el depósito de combustible de ProletarskEl depósito de combustible en Proletarsk, en el sur de Rusia, ha estado ardiendo durante más de una semana, según imágenes satelitales recientes del sistema de monitoreo de incendios y bosques de NASA FIRMS. El fuego en el depósito con más de 70 tanques individuales fue encendido por un ataque con drone ucraniano la noche del 18 de agosto. Fuentes no oficiales informan sobre otro ataque el viernes por la mañana. Las autoridades regionales de Rostov han declarado un estado de emergencia para el distrito de Proletarsk. La agencia de noticias estatal TASS informó el miércoles que 47 bomberos habían resultado heridos en el incendio hasta ahora.**

10:50 Polonia despliega cazasLos ataques aéreos matutinos también han afectado a un país vecino de Ucrania: debido a la proximidad de los ataques rusos a la frontera polaca, la military polaca desplegó interceptores, según informó la agencia de noticias PAP. Se informaron aviones de otros aliados que también participaron en la operación. La fuerza aérea ucraniana informó que la military rusa desplegó temporalmente 11 bombarderos de largo alcance Tu-95, que están equipados con misiles crucero. Además, se informaron lanzamientos de misiles hipersónicos Kinzhal contra Ucrania. El país también fue atacado desde el mar Negro.**

10:22 Video: Soldado ucraniano apunta con una ametralladora a un misil crucero rusoSoldados de una unidad de defensa aérea ucraniana supuestamente apuntaron con una ametralladora montada en un camión a un misil crucero ruso en la región occidental de Transcarpatia por la mañana. El gobernador Viktor Mykyta compartió el video correspondiente en las redes sociales. Según sus declaraciones, el misil fue lanzado hacia la región desde la región vecina de Lviv y derribado por el 650º batallón separado de defensa antiaérea con ametralladoras. El equipo de verificación de RTL/ntv confirmó la autenticidad del video. No se puede verificar de manera independiente qué tipo de misil fue derribado. Sin embargo, según el "Kyiv Independent", no fue la ametralladora lo que causó la caída del misil, sino un misil de defensa aérea de la military ucraniana, según informó el antiguo portavoz de la fuerza aérea, Yuriy Ihnat.**

10:03 15 regiones ucranianas bajo ataque de Rusia - Infraestructura energética objetivo

Más de la mitad de las regiones de Ucrania han sido atacadas por Rusia, según el primer ministro Denys Shmyhal esta mañana. "Hoy, ataques masivos de Rusia golpearon 15 regiones. El enemigo utilizó diversos tipos de armas: drones, misiles, misiles hipersónicos. Hay víctimas y heridos", escribió Shmyhal en Telegram. Según informes ucranianos, la infraestructura energética en cuatro regiones fue objetivo. Las autoridades en Zaporizhzhia, Sumy, Rivne y Lviv informaron en Telegram que la infraestructura energética en sus regiones estaba bajo ataque. En algunas áreas de la capital Kyiv, se interrumpieron los suministros de electricidad y agua, según el alcalde Vitali Klitschko.**

09:40 ISW: Rusia reasigna fuerzas de frentes menores en Ucrania a Kursk

La military rusa probablemente está desplegando tropas de sectores menos críticos en el frente ucraniano hacia la región de Kursk, según expertos del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW). Los comandantes del 810º Batallón de Infantería de Marina, 155º Batallón de Infantería de Marina, 11º Batallón de Infantería Aerotransportada (VDV), 56º Regimiento de VDV (7ª División de VDV) y 51º Regimiento de VDV (106ª División de VDV) supuestamente informaron al presidente ruso Vladimir Putin sobre operaciones de combate en territorios rusos limítrofes con Ucrania durante el fin de semana. Presumiblemente, esto se refiere a la región de Kursk, el think tank estadounidense informó en su último informe de situación. El ISW ha observado elementos del 810º Batallón de Infantería de Marina, 155º Batallón de Infantería de Marina y 11º Batallón de VDV luchando en la región de Kursk y ha recibido indicaciones de que el mando militar ruso Recently deployed elements of the 56th VDV Regiment from the Robotyne area in western Zaporizhzhia to the border region. The Russian military command is reportedly resisting operational pressure to withdraw forces from the priority offensive efforts to capture Pokrovsk in the Donetsk region, the experts said.**

08:50: Ucrania Observa Aumento de la Presencia de Tropas de Bielorrusia: "Ingreso de Bielorrusia Podría Prolongar el Frente"

Ucrania está monitoreando de cerca el aumento de la presencia de tropas bielorrusas en su frontera compartida. La escala de esta concentración de tropas supera a las instancias anteriores, y la entrada de Bielorrusia en el conflicto podría tener graves consecuencias, según informó la reportera de ntv, Nadja Kriewald.

08:22: Centros Urbanos en Ucrania Sufren Serie de Explosiones - Kyiv Sufre Corte de Luz

Varios centros urbanos en Ucrania han estado lidiando con explosiones después de un importante ataque aéreo ruso (informado a las 07:24). Las sirenas de ataque aéreo sonaron en todo el país alrededor de las 6:00 a.m. hora local. Alrededor de las 8:30 a.m., Kyiv fue la primera ciudad en experimentar explosiones, seguidas de más. El alcalde de Kyiv, Vitali Klitschko, reporta problemas en el suministro de energía en varios distritos de la capital y problemas en el suministro de agua en el lado derecho de la ciudad. Se han informado explosiones en ciudades adicionales como Kharkiv, Odessa, Vinnytsia, Zaporizhzhia, Kremenchuk, Dnipro, Khmelnytskyi, Kropyvnytskyi y Kryvyi Rih.

07:53: Ministerio de Defensa de Rusia Se Vanagloria de la Destrucción de 20 Drones Ucranianos

La defensa aérea rusa ha interceptado y destruido 20 drones que se dirigían hacia el territorio ruso desde Ucrania, según afirmó el Ministerio de Defensa de Rusia. Nueve fueron derribados sobre Saratov, tres sobre Kursk, y dos cada uno sobre Belgorod, Bryansk y Tula. Uno fue identificado sobre las regiones de Oryol y Ryazan.

07:24: Rusia Lanza un Masivo Ataque Aéreo sobre Ucrania

Ucrania está bajo ataque, según informes recientes. "Ucrania enfrenta un intenso ataque con misiles y drones desde tierra, aire y mar", informó el "Kyiv Post". El experto militar Nico Lange indica que Rusia está lanzando misiles desde barcos del Mar Negro y 11 bombarderos Tu-95, utilizando drones y misiles balísticos. "Rusia está ejecutando un masivo ataque aéreo". Se han escuchado explosiones en múltiples ciudades.

07:07: Comandante Checheno Reporta Pérdidas Ucranianas en Kursk

Las fuerzas especiales chechenas "Achmat" y la 2ª Brigada de Fuerzas Especiales afirman haber eliminado dos vehículos blindados, cinco vehículos de combate blindados y un tanque ligero de diseño francés (AMR) en Kursk, según informó la agencia de noticias estatal rusa TASS, atribuyendo la información al Mayor General Apti Alaudinov. "También hemos eliminado una unidad de lanzagranadas automáticos y un mortero, y hemos destruido un cañón", agregó. "Nuestros soldados han infligido graves daños a las tropas ucranianas al atacar instalaciones militares. El avance de las tropas ucranianas ha sido detenido. Aunque las fuerzas ucranianas intentan avanzar, no han logrado hacerlo. Ya hemos comenzado a contraatacar en varias áreas y capturar algunos asentamientos. Estoy seguro de que esta operación se expandirá todos los días".

06:41: Corea del Norte: Kim Jong Un Ordena la Producción de Más Drones Kamikaze

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, ha ordenado el desarrollo y la producción de más drones kamikaze como "aspecto vital de los preparativos para la guerra", según un informe de KCNA, que se refirió a una prueba de drones desarrollados en el país. Los drones kamikaze se refieren a vehículos aéreos no tripulados equipados con explosivos, que apuntan a posiciones enemigas. Rusia utiliza drones Shahed de este tipo en Ucrania. Corea del Norte y Rusia han intensificado su cooperación militar. La prueba del drone, según KCNA, tuvo lugar el sábado en medio de la escalada de tensiones con Corea del Sur. Las imágenes publicadas por KCNA muestran objetos blancos voladores con alas en forma de X que se dirigen hacia objetivos de tanques y detonan. Según Yonhap, los objetivos son basados en tanques K-2 surcoreanos.

06:34: Ucrania Confirma la 'Exterminación' de 1140 Soldados Rusos en 24 Horas

Los informes militares ucranianos sugieren que al menos 1140 soldados rusos han sido muertos o heridos en las últimas 24 horas. Desde el inicio de la guerra, el número reportado de "muertos/heridos" de soldados rusos ha ascendido a 608,820. Dado la falta de verificación independiente, estas cifras deben tomarse con precaución. En los últimos días, se han destruido cuatro tanques rusos, 17 vehículos blindados, 47 sistemas de artillería, un lanzacohetes múltiple, un sistema de defensa aérea y 39 drones.

06:12 Kiev aconseja a Minsk evitar decisiones arrepentidasUkraine solicita que Bielorrusia retire sus considerables efectivos militares y equipo de la frontera común. El Ministerio de Asuntos Exteriores en Minsk se aconseja evitar actividades hostiles y retirar sus fuerzas de la zona fronteriza. Kiev advierte a Bielorrusia no caer en "decisiones arrepentidas" debido a la influencia de Moscú. Hasta ahora, Bielorrusia no ha respondido. Según fuentes ucranianas, las tropas estacionadas en la frontera incluyen unidades especiales bielorrusas y ex mercenarios de Wagner. El equipo incluye tanques, artillería, sistemas de defensa aérea y equipo de ingeniería posicionados en la región de Gómel a lo largo de la frontera norte de Ucrania. La declaración también menciona que Ucrania "nunca ha instigado acciones hostiles contra el pueblo bielorruso y no lo hará en el futuro".

05:46 Gobernador ruso revela daños en propiedades por restos de dronesEn la región rusa de Saratov, varias casas han sido afectadas por escombros de drones ucranianos caídos, según el anuncio del gobernador. Las ciudades de Saratov y Engels han resultado afectadas, con todos los servicios de emergencia en alerta. Engels alberga una importante base de bombarderos en Rusia.

03:52 Defensa Aérea reporta ataque con vehículos aéreos no tripulados en KievFuentes ucranianas indican que los sistemas de defensa aérea en la región de Kiev están operativos para contrarrestar los ataques con vehículos aéreos no tripulados de Rusia. "Se ha detectado un vehículo aéreo no tripulado enemigo! Se activan los sistemas de defensa aérea de la región", comunica la administración militar de la región a través de Telegram. Por el momento, no hay informes de daños o víctimas.

00:19 Zelensky califica el ataque a equipo de Reuters como "preciso y calculado"El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky abordó el ataque con cohetes mortales al equipo de Reuters en su discurso vespertino. Un empleado falleció y otros dos resultaron heridos durante el ataque al hotel en la ciudad oriental ucraniana de Kramatorsk, según informó Reuters. El fallecido fue identificado como el exsoldado británico Ryan Evans. Evans había trabajado para Reuters desde 2022, brindando asesoramiento en materia de seguridad a periodistas en Ucrania, Israel y en los Juegos Olímpicos de París. Zelensky describió un "hotel de ciudad típico" como el destruido por un cohete ruso Iskander. El ataque fue "preciso y calculado". "Mis condolencias a su familia y amigos", dijo Zelensky. La Oficina del Procurador General de Ucrania anunció una investigación preliminar en Telegram. Tuvo lugar el sábado a las 22:35 hora local. Reuters aún no ha confirmado si el cohete fue lanzado por Rusia o si el hotel fue objetivo deliberado. No se ha emitido ninguna declaración rusa al respecto.

