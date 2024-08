La Interacción entre la Gobernanza Democrática y los Objetivos del Estado - Discurso sobre las modificaciones constitucionales: Ampel responde a las críticas de la CDU

Siguiendo las críticas del partido CDU sobre la colaboración entre las coaliciones del semáforo en el Rin-Palatinado en relación con posibles ajustes constitucionales, se están tomando medidas contundentes. El líder del partido FDP, Philipp Fernis, declaró que no se ha llegado a un acuerdo con el partido CDU. Además, incluso el tema significativo de reducir la edad de votación ha sido obstaculizado por los conservadores. Informes previos indicaban reacciones de las filas de las coaliciones del semáforo.

Según Fernis, se necesitan discusiones significativas y análisis legales exhaustivos para realizar cambios en la Constitución del estado. Sin embargo, esto no fue factible con el partido CDU. Por lo tanto, no sería lógico continuar con las conversaciones sobre este tema en subcomités. El miércoles, el vicepresidente del partido CDU a cargo de los asuntos constitucionales, Helmut Martin, expresó su descontento, stating that he no longer saw cooperation willingness from the traffic light representatives. As a consequence, this opportunity was missed.

¿Habrá discusiones durante el próximo período legislativo?

El partido CDU, por ejemplo, abogó por la inclusión de un principio de sostenibilidad más completo como un objetivo estatal, la justicia intergeneracional como un objetivo estatal y menos barreras para las iniciativas ciudadanas. Las propuestas del CDU de limitar el mandato de los líderes estatales futuros y supervisores imparciales para los comités de investigación del Parlamento estatal ya habían sido rechazadas por los políticos del semáforo el año pasado.

El partido SPD respondió a las consultas stating that no se ha llegado a un acuerdo en numerosas conversaciones con el partido CDU. Sin embargo, la unión está libre de presentar sus propuestas para una enmienda constitucional como iniciativas en el proceso parlamentario - "exactamente como la coalición del semáforo lo hizo con su propuesta de reducir la edad de votación a 16".

Carl-Bernhard von Heusinger, el encargado de negocios parlamentario del partido Verde, miró hacia el futuro y mencionó: "Podemos imaginarnos tener discusiones en profundidad sobre los cambios en la Constitución del estado durante el próximo período electoral".

